譜瑞、聯發科 各擁利多

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法人將眼光放在2024年營運展望，看好兩檔IC設計股譜瑞-KY（4966）、聯發科（2454），其中譜瑞-KY為AI PC大趨勢下的受惠者，聯發科積極發展ASIC業務，有利評價提升。

譜瑞-KY受惠於高速傳輸及DP產品需求回溫，第三季合併營收營收37億元，季增16％，因產品組合調整影響，毛利率43.75％，每股稅後純益（EPS）7.68元，獲利低於法人預期，第四季因美系客戶復甦較慢，譜瑞預估美金營收介於1.1億～1.22億元，約季減6％到季增4.3％的區間，毛利率43％～47％，營運展望低於預期。

雖然美系客戶復甦較緩慢，但譜瑞表示第四季已看到美系客戶需求復甦跡象，預計該動能將能延續到2024年，另美系客戶推出MacBook Pro系列，搭載最新M3晶片，降低現有Mac產品價格，有助提振Mac整體銷量，並有助提升譜瑞營運動能。

聯發科第三季受惠智慧機需求回溫，獲利優於市場預期，EPS達11.64元。第四季在Smart Edge營收估季減，但天璣9300旗艦智慧機SoC推出，單季營收將估季增9％～15％。

聯發科認為ASIC成長性較兩年前高，公司與CSP業者是合作關係，能提供高速傳輸及SerDes等服務，法人認為聯發科積極搶進ASIC業務，有助於提升股價的評價。