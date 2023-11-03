純網銀大打優利戰 定存1.7％

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純網銀台幣優利定存新戰場

純網銀第四季主戰場轉移，改為鎖定台幣優利定存，2日包括將來銀行、LINE Bank不約而同宣布優惠專案。將來銀行主打不分新舊戶的台幣半年期定存1.71％優利專案；而LINE Bank則將高利定存專案總額度上調，11月底前利率上衝至1.7％。

純網銀近期持續搶客突圍，積極強攻高利存款，將來銀行、LINE Bank均推出台幣定存專案，利率水準均在1.7％上下，相較於當前各銀行台幣定存牌告利率約在1.5％上下，仍具相對競爭力，且較市場常見活儲利率也高出約1個百分點，不失是客戶資金停泊選項。

將來銀行表示，地緣風險升溫，為讓客戶不用擔心外匯市場波動，將來推出新舊戶皆可享台幣1.71％高利定存專案，最高可存100萬元，存半年即可領取近8,500元利息，資金安心增值，此專案額度6億元用完為止。

另外，此時開戶還可以享有新台幣最高6％優惠活儲，等於有美元存款高利率，卻少了匯率風險。

但不少投資人仍偏好美元定存。將來銀分析，美國利率維持高位，市場上美元定存百花齊放，但對於生活在台灣、資金需求幾乎都是台幣的民眾來說，將台幣存款轉為美元不僅要先負擔手續費，日後美元兌台幣匯率也難以預測，若不想「賺了高利，賠了匯率」，透過優利台幣定存，最能有效讓資產穩健增值。

LINE Bank也宣布，將高利定存專案總額度上調、活動日期延長至11月底，專案定存4個月至12個月期可彈性任選，利率全數衝至1.7％，搶占台幣存戶市場；且單筆定存金額100元起存、上限300萬元，每人最多可開立10筆的專案定存。

實際試算更「有感」，LINE Bank指出，開立4個月專案定存，存10萬元或100萬元的預計到期利息分別約為560元或5,600元；開立12個月專案定存，存10萬元或100萬元，到期利息約是1,700元或17,000元。

至於樂天國際銀行方面，先前則鎖定短天期推出超高利定存，10月起新戶一個月存款1萬元定存，年利率衝上10％。

另有7天期的「類活存」，只要周周期滿再續存，不但讓存戶可「周周領息」，活動期間內獲無上限的資金一率到底，都是1.6％年利率。