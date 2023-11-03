非法外匯平台 金管會：檢舉案大增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金管會2日表示，近來發現來歷不明公司從事外匯保證金交易，或涉及代操外匯交易並保證獲利等非法外匯交易，光是今年3月到10月金管會就收到高達九件檢舉案。若檢舉屬實、涉及違法從事金融業務或非法吸金等，金管會將移送檢調偵辦。

金管會呼籲民眾，從事外匯交易應找合法金融機構，以保障自身權益，未經許可機構提供外匯投資服務，可能涉及金融詐騙。

銀行局副局長林志吉表示，近日有民眾向金管會反映，有來歷不明公司從事外匯保證金交易等外匯相關業務，或訴求代操外匯交易並保證獲利。3月到10月期間，金管會就收到九件檢舉案，「最近似乎增加許多」，有的民眾是想確認該公司是否是合法機構，有的民眾則是認為真實性有問題，因此提出檢舉。

林志吉指出，金管會在收到檢舉後，會進一步確認被檢舉的公司是否經過政府許可，大部分都是未經許可的一般公司，但因金管會沒有調查權，不能直接登門造訪，因此只能依照民眾檢舉的資料與網站來查明，如果有收集到相關事證，就會移送檢調。

若非法從事外匯保證金交易，或非法涉及代操外匯交易，可依期貨交易法、管理外匯條例開罰，依照期貨交易法第56條，非期貨商不得經營期貨交易業務，最重可處刑責七年以下有期徒刑，併科300萬以下罰金；另依照管理外匯條例第22條，非法買賣外匯者，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科與營業總額等值以下罰金，其外匯及價金沒收。

金管會呼籲民眾，從事外匯交易應洽合法金融機構，以保障自身權益，另未經許可機構提供的外匯投資服務，可能涉及金融詐騙，金管會已設置金融防詐騙宣導專區，提供常見金融詐騙案例、如何防範及處理等資訊，並持續更新相關資訊，讓民眾可以取得金融防詐騙相關訊息。

金管會提醒，民眾投資應透過合法金融機構，可藉由金管會網站查詢合法金融機構名單、電話及網址。