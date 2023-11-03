聯策科技上市 積極跨足AI領域

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光學視覺應用廠商聯策科技（6658）已於昨（2）日掛牌上市，聯策科技以代理商起家逐年跨足自製設備領域，藉不斷努力已打入南電、欣興、健鼎…等PCB一線大廠，且全球百大PCB廠中已有8成都為其客戶。

聯策近年又積極跨足AI領域，研發對應智慧化高階製程所需的一站式（turnkey）解決方案，更以「AVRIOT」自創品牌設立相關專門研究發展部門，搭配20年光學視覺應用技術深厚基礎成為半導體、PCB精密系統整合大廠。

聯策自2002年成立後全力朝智慧製造系統整合、印刷電路板自動化設備、原物料及半導體相關設備研發，並以機器視覺應用、高階自動化智慧製造為主軸，三大產線包括AI機器視覺設備、濕製程智慧化以及生產智動化等，近年隨AI、5G通訊與高效能運算等應用趨勢引領終端產品設計升級，更積極研發PCB與半導體布局高階技術發展之技術與設備，針對後端封裝業者需於PCB表面接合微小主、被動式元件，咸信足以應對PCB板的厚度均勻性、平整度、線路精確度，以及半導體業更精密的要求。

聯策據業界調查，電路板邁向Work Smart的智慧工廠已是整體產業期許，現況已有多家電路板廠導入聯策的智慧應用方案，透過AI大數據分析、生產追溯、戰情監測與智慧物流，以即時Data轉換成可預測調控的生產資訊，此外聯策以所擁有外觀檢測、視覺檢測、濕製程設備等基礎，加上具有智慧製造的橫向串聯能力，因而不再侷限於PCB亦切入半導體業供應鏈。