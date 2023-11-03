中華系整 超前部署無人機市場

無人機受國際戰事引動龐大的軍工商機，無人機應用服務也隨之趨於火紅，市場成長曲線因2021年COVID-19狂掃全球，導致巨量限縮了戶外應用服務，「以機代人」順勢崛起，出現趨於陡峭的轉折點，需求大幅成長，預估至少未來3年，都將呈陡峭式曲線。

中華系統整合公司陳萬山副處長指出，日本市場將無人機應用服務大致區分成物流、災害預防、農業應用、巡檢、土木空拍…等領域，其中以農業應用、巡檢的成長幅度最快。中華系整已超前部署於無人機市場，充分開發該領域之應用服務，在無人機市場取得一席之位。

無人機在台灣的發展已有相當規模的供應鏈成形，就以無人機的應用端來說，「機」的本身市場已百家爭鳴，但應用服務這一塊相對少有業者進駐，中華系整就是其中先發的領航者，在應用服務端，已建構堅實的基礎，透過無人機載具和AI辨識技術的結合，能快速地發展適合各場域所需的創新應用服務。

中華系整目前聚焦的是農林漁牧、巡檢及測量測繪三大面向的應用。陳萬山表示，在應用服務上的優勢，主要基於過去在智慧製造、智慧醫療、智慧工廠以及AR/VR等豐富的應用經驗，擷取這幾項領域的三大核心技術共通點：影像辨識、AI導入應用、大數據分析，成立無人機服務團隊，大力培訓專業飛手，提供多元的應用服務，整體解決方案適可補足對應目前市場供應端的缺口。中華系整利用中華電信集團本身既有通信服務的優勢，搭配各式載具，結合5G傳輸特點及AI辨識技術，打造無人機的大腦，再加上中華電信在資安方面的豐富經驗，使得整個市場的布局、切入面競爭力十足。

其無人機的應用觸角及於農林漁牧業，將傳統的災害防治、病蟲害防治、種植產量的監控…等用於無人機進行智慧化作業，例如：台電太陽能發電板巡檢及鋼材製造工廠的管線巡檢上，機場、海港亦可見中華系整的無人機巡檢案例，成果豐碩。