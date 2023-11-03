Fed升息尾聲 台股醞釀反彈

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國內投資股票型基金今年以來前十強

美國聯準會（Fed）11月會議維持利率不變，並關注金融緊縮風險的影響具不確定性，也強調從9月會議已看到考慮升息1～2次的人數相對較少，即已接近升息週期的尾聲。在一定程度上舒緩殖利率壓力，給予估值修正的風險性資產反彈空間。

加權指數已連三個月修正，建議投資人可在大盤回檔之際，布局主動式台股基金，爭取贏得超額報酬機會。今年績效前四強報酬率在66％之上的台股基金，均由日盛投信包辦，其中以日盛新台商基金80.08％報酬最高。第五至十強績效則落在65.6％至49.1％間，分別有路博邁台灣5G股票基金T累積級別（新台幣）、野村高科技基金、野村e科技基金、瀚亞菁華基金、安聯台灣科技基金以及統一中小基金。

日盛上選基金研究團隊表示，Fed將聯邦基金利率目標區間維持不變，符合市場預期。由於美國10年債殖利率降幅接近20個基點，短線股市風險降低，長期而言，若美國經濟數字維持穩健、油價維持高點，一旦10年債利率下滑太快，Fed還是有再次升息可能。近期國際市場已陸續反應利空消息，美股表現可望回穩，對台股後市相對正向。

日盛團隊指出，大盤近期跌幅過大，乖離已高，再修正幅度有限，有望醞釀一波新的反彈。美國指標AI股反彈、美國10年債利率及恐慌指數下滑，當殖利率觸頂回落，儘管可能仍處在相對高點，然未來對科技股仍為利多。預期11月即將發表的上市櫃10月營收、第三季季報以及美國AI指標股大廠展望均偏樂觀，建議投資人分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握反彈契機。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，Fed釋出偏向中性的態度，並強調過高的長期公債殖利率將對經濟與通膨帶來風險，使得美債殖利率大幅回落，市場對年內再升息一碼的機率僅剩約1成，時間延長至明年初，再升息一碼的機率也僅不到3成，讓市場鬆一口氣，美股大舉反攻，也有利台股重拾成長動能。

台新臺灣永續高息中小型ETF經理人王嘉豪表示，分析師預期Fed明年升息動作將暫停，市場通常會提前反映Fed不再緊縮的態度，有利股債市展開反彈行情；另一方面，美國及台灣將在明年舉行總統大選，有利於市場投資氣氛展望，因此，第四季台股行情可樂觀看待。