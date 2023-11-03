年底行情 中小型股唱主調

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美國10年期公債殖利率維持高檔，對全球股市造成壓力，但據歷史經驗，台股年底仍有表現機會，尤其是11及12月有望在中小型股帶領下翻紅，且行情可能持續至明年第一季。投信法人表示，台股企業獲利預計於第四季開始轉正，目前台灣景氣也已逐步回升，基本面轉晴為台股後市帶來利多。

統一投信表示，統計2000年以來，台股第三季普遍處於整理期，但從11月開始多由中小型股作為前鋒，推動台股轉強並一路漲到隔年第一季。11月OTC指數平均上漲1.81％，12月平均漲幅更高達4.09％，遠勝加權指數的平均上漲2.73％。1至3月OTC指數的漲幅也都在2.23％～3.37％，優於加權指數的1.16％～2.34％。

統一中小基金經理人陳之硯表示，美國公債殖利率及美元指數升至高位，為台股帶來負面影響，使短線出現修正。但產業庫存去化已到最後階段、景氣及企業營運回升，台股基本面仍維持向上趨勢，年底有望震盪上揚。近期幾家科技巨頭公布亮眼財報及展望，也讓台股供應鏈受惠。市場預期聯準會最快將於明年6月啟動首次降息，使資金環境轉向寬鬆，有助股市表現。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，第四季一向為中小型股的傳統行情旺季，包括主力大戶的加碼及投信法人的作帳行情，近期在AI股大幅回檔下，許多中小型股已進入超跌價位，投資價值浮現，提供逢低布局良機。

就中長線而言，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼相對穩定，且成長性較高，股價爆發力強，此外，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI成長趨勢明確，仍是主流題材，多頭行情有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，建議優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF，可一次掌握中小股的漲升行情。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，近期在地緣政治風險以及美國晶片禁令升級等干擾下，台股隨國際股市震盪，不過整體來看，基期因素使外銷、GDP有望開始轉強，若在整體總經情勢開始緩和下，有機會帶動大盤開始回溫，此外，AI族群預期業績也將開始明顯上揚，表現仍可期待。因此，短線逢回不失為中長期布局機會。