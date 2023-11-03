影響力投資興起 第一金投信搶先機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

極端氣候、多變環境，追求社會、環境永續發展，成為主權基金以及退休基金等指標資產投資關注重點，過去機構法人依賴被動要求遵循或篩選投資標的，現在則從主動的落實、積極的關注挖崛永續投資企業，機構法人、國際主權基金、退休基金率先投入影響力投資行列，第一金投信指出，永續投資從被動轉為主動的力量，永續影響力投資成為未來資產配置不可或缺常備標的之一。

影響力投資風潮受到全球關注，海外資產管理業者如火如荼的推動永續主題基金發行，第一金投信率先推出首檔影響力投資基金第一金全球永續影響力投資多重資產基金，結合海外永續投資專家安盛投資（AXA Investment）擔任投資顧問，安盛投資在永續投資擁有超過20年的經驗、永續投資團隊擁有超過30位以上的研究人員，落實聯合國責任投資原則、同時持續推動各類型影響力投資策略，未來在影響力投資標的審核與篩選機制更能提供豐富與嚴謹的經驗，讓台灣投資人參與影響力投資的國際趨勢。

觀察國際主要主權基金、退休基金在永續影響力投資所做的努力，第一金投信指出，包括規模高達1.4兆美元全球最大挪威主權基金GPFG、規模220兆日圓日本政府退休基金GPIF、規模4,600億美元美國加州退休基金CalPERS等，都在投資的過程中考量了ESG因子，此外，更在投資組合、資產配置中，將氣候變遷的風險與與機會納入投資原則、投資分析，從氣候變遷中追求投資報酬長期成長的可能性。

國際金融集團（IFC）統計，全球影響力投資市場規模在2020年已達2.3兆美元，過往這類資產多由專業投資經理人所持有，目前也是國際主權基金、退休基金率先參與的資產型態，未來資產成長潛力龐大，市場擔憂氣候風險、環保與社會議題挑戰，也將推升影響力投資規模的進一步成長，資料顯示，2025年全球永續資產、影響力投資規模可望突破53兆美元。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金下周一（11月6日）起募集，受到國際大型機構、法人高度青睞的影響力投資，讓台灣一般投資人也機會參與最新國際投資趨勢，第一金投信以「影響力投資」結合「多重資產」型態，提供投資人以影響力投資作為資產配置常備部位的新選擇。