國際紛擾 台股基金10月僅兩檔正報酬

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國際情勢混亂，外資大賣台股等利空影響，大盤10月下跌2.16％，連帶台股基金表現也受影響，統計扣除配息型、N級別的136檔台股基金10月平均下跌6.86％，其中僅群益奧斯卡基金、永豐臺灣ESG永續優選兩檔基金維持正報酬。

法人表示，台股短線上不免還是受國際局勢影響，面對萬六關卡防線以及年線保衛戰，中長期來看，台股多頭趨勢不變，台股基金波動較個股低，建議投資人以台股基金逢低分批布局或是定期定額持續低檔介入為宜。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，儘管半導體景氣僅兩年遭遇俄烏戰爭、通膨、地緣政治等不利因素影響短期發展。隨著上述利空逐漸淡化，預料半導體仍將持續成長。基於科技產業多數已庫存去化完畢，且低迷2～3年的個人電腦及手機產業可望見到需求回升，同時相關應用電子零件規格持續升級，中長期台股在消化國際利空後，仍可望延續多頭發展。第四季在總統選舉紅利、2024作夢行情推升下可望走出震盪區間，投資人可逢低趁機分批布局。

永豐臺灣ESG永續優選基金經理人許書豪指出，美國10年債券殖利率攀高以及美股的波動，是影響整個台股10月行情的關鍵，接下來投資人焦點，將放在聯準會利率政策，市場多認為將暫停升息，那麼市場對於明年利率政策的解讀則值得關注。不過，就中長期來看，台股在基本面無虞的情況下，加上大選即將來臨，第四季行情仍有機會延續。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，除了長期基本面有助於提供下檔支撐，台股還有兩大利多因素可望在2024年持續發酵。首先是美國停止升息，即使聯準會為了抑制通膨，高利率環境將持續較長的時間，但只要停止升息，就能給股市帶來正面激勵。

觀察美股自1995年以來四度停止升息後表現，僅2000年5月那次是由於景氣下滑，美股出現下跌，其餘三次（1995年2月、2006年6月、2018年12月），停止升息後美股均呈上漲走勢。由於美國基本面良好，陷入衰退機率低，停止升息後應可帶動美股走高。