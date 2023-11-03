法人：固定收益納核心 抗震

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美國聯準會（Fed）11月利率政策會議按兵不動，會後口吻雖偏鷹，但綜合考量全球經濟環境後，通膨大幅飆升的可能性低，美國10年期公債殖利率聞聲後下跌。投信法人表示，投資人應保持投資彈性，以高品質固定收益投資為配置核心，以平衡市場波動，若遇回檔則可加碼風險性資產比重。

瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭表示，從Fed在9月、11月的會後聲明可知，Fed持續調高經濟成長的評估，而通膨依舊偏高且下降不夠明顯，並重申將持續政策直到2％的通膨目標實現；12月升息機率雖降低，但仍不能完全排除，甚至明年都還有機會升息。

展望後市，周曉蘭表示，Fed延長暫停升息是否有機會轉變為這波升息週期的終點，甚至走向降息，未來幾個月仍需觀察油價對通膨的影響、就業市場是否降溫，以及消費者支出是否趨緩等，藉此觀察經濟動能有無轉弱；在整體經濟出現放緩跡象下，才有機會見到初步的降息訊號。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，美國處於升息階段尾聲，根據歷史經驗顯示，每當升息循環結束，長天期公債殖利率都將呈現向下走勢；由於公債殖利率與投資級債走勢呈現高度反相關，當公債殖利率下降，將支撐投資級公司債漲勢，投資人配置策略上，應看重投等債的收益性，並減少信用違約的下檔威脅。

凱基投信則指出，在暫停升息可望延續到年底的預期下，可望帶動美國公債殖利率進一步回落，營造債券價格觸底反彈可能性。根據歷史經驗顯示，當美國公債殖利率觸頂反轉，相較於美國公債，投資等級債在利率觸頂反轉後的短中長期報酬表現相對更佳，其中BBB級投等債相較於更高評級投等債，能提供更高殖利率與更大反彈幅度，將是升息拐點即將出現時的債券投資優選。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，Fed連二次維持利率不動，市場解讀趨向鴿派，激勵債市反彈，根據美債期貨市場隱含的Fed降息時程，可能落在2024年下半年，而依據歷史經驗，Fed暫停升息至降息後一年，投資等級債報酬表現皆優於非投資等級債，看好投資等級債後市表現，現在布局正是甜蜜點，且高評級投資等級債券後市相對具優勢。