退休投資夯 債券ETF紅不讓

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退休族群的理財規劃首重考量「開源」與「節流」，現階段債券ETF正具備高配息率，可以滿足退休人士需要穩定「開源」的現金流入需求，是退休投資理財神隊友。

國泰投信指出，以10月19日剛掛牌的國泰10Y+金融債ETF為例，15元左右的小資價、具備獨有的月月配和收益平準金機制，上市不到一周，規模已突破百億元，正式入列百億級ETF，10月31日規模更已突破110億元。

國泰投信ETF研究團隊指出，國泰10Y+金融債ETF月月配息有收益平準金，每個月都可以有一筆靈活的資金可做為旅遊或投資再運用，不用擔心受益人暴增影響配息率，該ETF追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，近期的到期殖利率高達約6.71％（統計至10月31日），受到法人及一般散戶關注。

加上債券ETF有稅務優勢可節流，以國泰10Y+金融債ETF為例，免徵證券交易稅、免繳二代健保補充保費、資本利得免課證所稅，每月領到的配息收益屬於海外所得，家戶全年合計100萬元以下就免稅，若配息超過100萬元，也可再以最低稅負制之稅基計算，目前免稅額為670萬元，具稅務效率，可說是兼顧「高配息率現金流收入」與「低成本支出」的兩大退休投資要素。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，在金融市場仍持續受地緣政治、經濟放緩等變數影響下，資金對於穩健收益型產品仍有一定的配置需求，再者，債券因其價格具備均值回歸特性，尤其投資級債因違約率較低，中長期而言面額都會收斂至面額附近，而現階段投資級公司債折價幅度逼近2008年當時，若要搶便宜正是時候。

再進一步觀察各評級投資級債表現，又以ESG BBB級公司債殖利率明顯領先其他等級，資產品質與收益優勢兼具。從總報酬角度來看，近一年也以ESG BBB級債券更勝一籌，接近5.57％。

永豐投信指出，美國升息循環何時結束的變數仍多，短期而言，利率政策尚不易即刻下降，利率敏感度較低的短天期債券宜適量佈局，但拉長時間來看，美國降息趨勢依然未變，長天期公債更已進入嚴重超跌階段，建議中長期投資人把握長線價格甜蜜點，開始擇機分批佈局。