雙11火熱 點燃信用卡簽帳潮

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公股銀9月到10月國慶連假前信用卡簽帳占比最多之類別

據公股銀行統計，9月及10月因有中秋與雙十國慶連假，國內信用卡簽帳金額以百貨、超市、量販類別等消費占比最多，即將來臨的雙11檔期則不只實體通路，電商也會使出渾身解術，許多民眾選擇在這個檔期「囤貨」，公股銀也看好11月的信用卡簽帳潮。

臺灣銀行統計，9月國內信用卡簽帳金額，比去年同期增加19.5％，10月到國慶日連假的國內信用卡簽帳金額，則比去年同期增加12.5％，其中都以超市、量販、雜貨類消費占比最多，占總簽帳金額10％左右。

兆豐銀統計，9月到10月國慶連假，國內信用卡簽帳金額約比去年同期成長一成，信用卡簽帳金額最多的通路，9月是保費占比最高、超過1成，10月至國慶日連假，則是百貨通路，占總簽帳金額近1成。

合庫銀表示，今年9月到10月國慶連假，國內信用卡簽帳金額約年增一成，其中信用卡簽帳金額最大宗的類別和暑假相同，是旅遊類交易，包含旅行社、餐飲、住宿、交通運輸（機票）等。

土銀在今年9月國內信用卡簽帳金額比去年略減4％，不過10月到國慶連假為止的國內信用卡簽帳金額則表現突出，比去年同期增加150％，土銀表示，卡友在這段期間刷卡消費類別以醫療、電器軟體最多，占比約20％、13％。

另外，「內需消費」的年齡層非常高，據兆豐銀統計，75歲以上持卡人最常刷卡消費的地點，第一名是超級市場，每人平均每月會花3,500元採購，其中九字頭的長輩每月更會花到將近5,000元，高於7、80歲長者的平均3,000多元；其次最多高齡卡友愛去的地方就是餐廳，平均每月會刷將近7,000元，其中又以80歲以上卡友最會刷，每月在餐廳消費近8千元，高於平均值，其次則是70歲以上長者的6,500元及90歲以上長者的4,000元，顯示高齡刷手的消費實力不容小覷。

兆豐銀表示，若以簽帳金額來看，75歲以上持卡人最大宗的消費類型為稅金，單今年1至7月就刷出高達近2.5億元；次高的通路則是旅行社，平均每人每月會刷出近3萬元，退休後仍熱衷到處遊山玩水；第三高的消費類別則是醫療費用。