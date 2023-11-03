瞄準旅遊旺季 信用卡逆勢加碼好康

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外銀信用卡及JCB卡有免費機場接送服務卡別

儘管各銀行陸續縮減未來新一年卡友權益，如縮小現金回饋金額及紅利，取消刷卡分期零利率等，由於今年海外消費金額大成長，加上年底的旅遊旺季到，外銀針對特定旅遊信用卡逆勢加碼福利。

滙豐（台灣）銀行2日即公布延長「匯豐旅人卡」的機場接送與貴賓室權益，即使是「滙豐旅人輕旅卡卡友」（首年免年費）在符合特定條件下，同樣享有免費機場接送服務，有別於市面上大部分發卡行僅提供付年費卡持卡人使用機場接送。

國際發卡組織日前公布國人旅遊調查顯示，高達9成的受訪者在未來一年內有海外旅遊規劃。從今年以來，國人出國人數已大幅增加，更快速帶動整體旅遊刷卡市場的成長。

滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，今年前九月，匯豐信用卡卡友的海外消費金額是去年同期的2倍；其中滙豐旅人卡前九個月的新發卡數更是跳躍式成長達到去年同期的3倍。

因此，滙豐（台灣）銀針對匯豐旅人卡延長機場接送及使用貴賓室服務，2020年上市的滙豐旅人卡11月率先在官網公告機場接送與貴賓室等卡友權益主動延長，滙豐（台灣）銀表示，滙豐旅人輕旅卡是一張首年免年費的信用卡，只要持卡人符合特定條件，同樣可享有機場接送，有別於市面上大部分發卡行僅提供機場接送服務給年費卡持卡人。

至於其他外銀是否跟進信用卡逆勢加碼？星展銀行表示，由於購併花旗消金業務，原花旗銀行旗下即有不少信用卡，星展會全面評估卡片權益，內部會陸續溝通中；另外，渣打銀行則表示，信用卡相關權益目前並沒有調整。