外銀推優利定存 搶攻財管戶

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美國聯準會如預期暫停升息並保留未來升息彈性後，又一家外銀針對財管戶推出美元及新台幣優利存款，希望可以招來財富管理戶的新資金或新的財富管理戶。

渣打銀行2日宣布針對理財客戶推出美元活存年息最高加碼到3個月年利率5.98％的優存方案，渣打銀行表示，客戶自登錄月起享年利率加碼優惠3個月；另新台幣定存年利率1.55％，維持6個月。美元活存新增的資金須達最低門檻美元5萬元（含）以上，才能有利率加碼；台幣定存則需要100萬元起跳。

渣打銀行是針對不同客戶別給不同的優惠年利率，如優先理財貴賓，可享5.48％優惠年利率；優先私人理財貴賓，有5.58％優惠年利率。

渣打銀行表示，若全新開戶並簽署加入成為渣打優先理財貴賓或優先私人理財貴賓，還可再額外加碼0.2％優惠年利率。活動加碼計息期間累計換匯金額達等值美金5萬元（含）以上，可再享額外加碼0.2％優惠年利率。合計最高加碼利率可有5.88％及5.98％。

除美元存款外，渣打銀行同日也推出1.55％「利中注定」新台幣定存，最高可承做500萬元。除渣打銀行之外，滙豐（台灣）銀日前即提供理財戶（Premier Elite）新客戶的美元優利定存最高年息6.6％、卓越理財新客戶還可享匯豐環球Visa金融卡刷卡最高6.6％現金回饋以及基金、海外股票下單零手續費！

外銀人士表示，美元優利存款通常給3個月或6個月時間，外銀財管部門在這段期間即可以跟高資產存款戶溝通其他金融商品，希望優利存款到期後，可以讓這些高端財管戶資金繼續留在銀行。

滙豐（台灣）銀行則表示，從2022年推出Premier Elite服務，為資產在新台幣1,500萬元以上的高資產客戶提供服務後，近一年客戶數成長超過80％，顯見台灣財富管理市場快速成長且深具潛力。