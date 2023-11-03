9、10月雙連假助攻 海外簽帳額 成長暴衝

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新冠疫情解封後的暑假，由於國人出國旅遊熱潮，信用卡海外簽帳數字已經超越疫情前的2019年暑假，學生開學後的中秋節、國慶日連假海外消費熱度也持續不減，雖然不是各銀行消費占比最多的類別，但也比去年同期成長5成到180％之多。

據臺銀統計，9月單月海外信用卡簽帳金額年增81.55％，而10月至國慶連假為止的海外信用卡簽帳金額則年增97.09％。

土銀9月海外信用卡簽帳金額比去年同期大增150％，10月至國慶連假為止的海外簽帳金額年增高達180％，不過兩家銀行信用卡簽帳最多的類別都仍不是旅遊消費。

兆豐銀統計指出，9月整月海外信用卡簽帳金額比去年同期成長46％，占總信用卡簽帳金額16％，而10月至國慶連假為止的海外簽帳金額則比去年同期成長56％，占總信用卡簽帳金額18％。合庫銀則去年同期成長約38％。

暑假以及雙連假的旅遊旺季度過後，下一個旅遊旺季為耶誕節和農曆新年，公股銀建議，多家國銀都有發行的雙幣卡，民眾在外幣貶值時，可先透過網路銀行購買即期外幣存放於外幣帳戶，再利用雙幣信用卡於海外刷卡，就能直接以外幣存款帳戶餘額支付外幣帳單，免除匯差風險，例如現在日圓匯率仍低，就可以活用雙幣卡，先存放日圓，明年春節旅遊時不怕匯率回升。

各家雙幣卡提供的現金回饋，國外消費都有1.5％回饋起跳的水準，如玉山雙幣卡免收海外交易手續費1.5％，永豐幣倍卡、合庫雙幣卡則提供2％回饋。

而兆豐銀雙幣卡則提供海外2.5％現金回饋無上限。第一銀行則發行美元、日圓及歐元三種幣別的雙幣卡，海外外幣消費享3.2％現金回饋無上限。

兆豐銀行指出，今年1到7月的發卡量已經較去年同期增加198％，日圓的刷卡金額更是大幅成長750％，且雙幣卡的每卡月平均交易金額是全行有效卡的4倍之多。