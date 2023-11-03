是東騰 坐落新北副都心純住區

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帶動新北房市的六大指標重劃區新板特區、副都心、頭前、江翠、央北、二重、土城暫緩，在建設逐步到位、生活圈成熟下，去年交易總量逾千戶，且預售平均房價多已「坐7望8」。新板特區今年第三季更由「勝輝一邸」三筆實登締造每坪112～116萬紀錄，一舉破百萬；江翠、央北新案76、77萬實登，同時也都有預售案衝上8字頭，新莊副都心頭前重劃區預售最高開價更到82萬，顯見在建設到位和歷經這兩年走出過往大坪數高總價，主打50坪以內中小坪數的預售案，開始在身價行情上急起直追。

甲桂林副總江翊認為，新莊副都心熟成度在新北僅次於新板，大幅領先江翠、央北、二重和土城暫緩，對比新板已破百萬，江翠、央北站上8字頭，新北副都心迎頭趕上，指日可待，在「20/80投資法則」置產策略下，最有機會的地段就在副都心壓軸開發的20％純住宅區塊內，北市名宅品牌東騰機構也看好副都心純住區的潛力，推出預售案「是東騰」。

「是東騰」基地規劃15層樓高43、35、29坪產品，社區出來就是昌德街林蔭道，與中央路重劃區大馬路的氣氛大相逕庭，擁有副都心難得的靜、綠兼具的宜居生活氣氛，同個街廓內就是頭前國中和昌平國小，步行6分鐘抵塭仔底濕地公園、步行可達預辦登機和與環狀線交會的機捷A3新北產業園區站及宏匯廣場，往新莊舊市區方向散步可到達福壽商圈、幸福路商圈。