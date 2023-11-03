富邦人壽 倡溯源保育河川

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為掌握台灣河川廢棄物現況，時隔3年，今年富邦人壽與荒野保護協會攜手明志科技大學師生回到「川廢快篩調查計畫」的起始點淡水河流域主河段，複查發現隨著淨灘活動興起，出海口部分熱點垃圾量局部下降，反之河岸段垃圾量卻成長高達一倍，當中一次性飲食廢棄物更佔七成，因此再度聯手號召公私協力及全民響應，促進從源頭減塑、循環再利用等環保行動落實於日常。

富邦人壽執行副總周資為表示，水資源永續是孕育生命的重要基礎，新冠疫情對人類健康造成的威脅，更是經濟社會發展應兼顧環保生態平衡的深刻提醒。今年複查淡水河不僅持續獲得企業同仁、社會大眾踴躍參與，更吸引明志科技大學、國立高雄科技大學等大專院校師生齊心投入，共同擔任志工調查員執行流域踏查工作，及試飛無人機逐步搭建起科技協查新模式。

荒野保護協會於2020年發表全台第一份淡水河川廢快篩調查報告，海廢污染有八成來自河川問題，必須溯往源頭從減少川廢開始才能有效守護海洋。此次淡水河複查亦發現有8成的垃圾集中於6％河岸段上，而此次主要川廢熱點集中在銜接雙北的重要交通樞紐及觀光旅遊地標，如連接淡水與八里的「關渡大橋」、可騎單車飽覽基隆河匯流口沿岸風光的「社子島（基隆河岸）」，及人口密度全台第二的「蘆洲地區」淡水河沿線步道。調查數據成果公布後，若能將經費與人力重點配置於熱點區域，能更有效阻止川廢匯流入海，加速改善大台北生活水域環境。

此次發表淡水河川廢快篩複查數據，期盼協助公部門的川廢清運執行更有效率，呼籲一次性廢棄物減量、遊憩垃圾處理等政策持續優化，同時喚起大眾對河川保育議題的重視，從自身做起影響身邊親友減少使用一次性廢棄物，從護一條溪開始共創永續未來。