和全豐光電 攜手竹北拚淨零智慧專案

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和全豐光電股份有限公司對永續發展的關注，為促進在台企業和政府以創新方式合作，共同推動寶特瓶回收即再生之永續循環理念，此次參與竹北「淨零排放智慧環境專案」，與新竹縣竹北市公所聯手，以BUENO智慧回收機為起點，台新銀行贊助，並結合遠東新世紀的環保再生技術，將寶特瓶回收清洗除汙後再製成食品級酯粒，落實循環經濟行動。

昨（2）日記者會現場提供由「bonaqua 怡漾」公益贊助的無標籤鹼性水。

瓶身使用100％環保再生塑料（rPET）製成，邀請竹北市長與市民朋友一同體驗bottle to bottle寶特瓶回收即再生之永續循環， 藉此希望全民一同加入低碳行動。

和全豐光電執行副總陳盈運表示，智慧回收機搭建AIoT智慧聯網，透過大數據分析，量化民眾環保回收行為，民眾可下載「碳竹雞APP」，取得個人減碳紀錄，累積之歷程還可於低碳行為平台兌換綠色商品與參加抽獎活動，另外亦有現金儲值回饋。

在振興回收體系下，藉由科技進步、政策支持和公眾教育，讓回收變有趣與便利，建立市民全新生活習慣。

而低碳行為平台讓回收變成可追蹤和可持續之行為，在淨零碳排的實踐路上成就共贏策略，更助於推動城市的永續發展目標SDGs。

垃圾因處理成本過高而被視為無用之物，大眾的環保意識與生活習慣直接影響回收效率，前端的分類不實，讓後端處理更繁瑣費力，甚有逕行焚燒回收物之亂象。

陳盈運指出，BUENO智慧回收機利用科學方式，提升前端回收分類效率，並代替城市發展下逐漸式微之傳統回收站點。拾荒業者是社區環境維持上不可抹滅的隱形功臣，但辛苦的工作量僅能取得綿薄的回收金，BUENO智慧回收機提供優於市面行情的回饋金，直接有效幫助社會弱勢族群，減輕勞動負擔，並提倡從小培養兒童環保意識與回收習慣，打造出自己獨有的綠色勳章。

全球永續，綠色環保意識抬頭，各國法規陸續提高商品中再生材料之使用比例，進而牽動商品販售價格，如何高效率取得高品質再生材料，不再單是材料供應商的煩惱，早已成全民需共同面對的課題。

和全豐光電此次打造多元化自助智慧回收機系列，從塑料瓶、鋁罐，甚至紙杯等，持續為民眾提供更多回收服務，透過全民的舉手之力，降低垃圾產生，舒解環境負擔，建立永續和技術創新的交匯點，和全豐竭力邀請全民一同參與，讓後代在全球經濟快速發展下，亦能與我們共同享有這綠色地球的美景。APP下載「碳竹雞」，回收5個寶特瓶／電池兌換1元現金或一個寶特瓶／電池兌換10點。

欲了解更多BUENO智慧回收機資訊：https://www.buenopartners.com.tw/recyclepunk。