2023年中小企業白皮書 發布

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經濟部中小及新創企業署今日發布《2023年中小企業白皮書》，根據資料顯示，2022年臺灣中小企業家數超過163萬家，占全體企業達98％以上，創歷年新高；就業人數為913萬2千人，占全國就業人數維持8成，銷售額超過28兆元，占比超過5成，出口額達到3.6兆元，年增率超過7％。以上數據在在顯示中小企業為維繫臺灣經濟發展與社會安定的重要基石。

本年度中小企業白皮書專題為「中小企業永續發展與資金融通」，探討國內外永續發展金融生態系現況，以及對中小企業的可能影響與因應之道。本專題指出，中小企業不僅在經濟體系中扮演舉足輕重的角色，在面對氣候變遷影響全球永續發展課題上若能積極參與，將能加速邁向淨零、永續發展目標，建議中小企業可參考政府公布之「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」，擬定永續發展規劃並優先採取行動，同時政府已積極推出許多綠色補助與諮詢輔導及資金融通等資源，中小企業可密切關注並善加利用。最後，中小企業可透過揭露碳排放資訊，或以ESG架構揭露企業永續發展現況等作法，來提升企業競爭力。

因應國際趨勢及中小企業面臨之課題與需求，政府持續辦理各項輔導措施，內容涵蓋財務融通、技術研發、創業育成、城鄉發展及出口拓銷等多元面向，並積極推動淨零碳排與數位轉型等措施，包括：建置適合中小企業使用之碳估算工具、提供淨零轉型諮詢診斷服務，以提升中小企業綠色競爭力；推動數位群聚、接軌5G應用服務，促進中小企業數位轉型。

有關更多中小企業輔導策略與措施，請參考最新出版的《2023年中小企業白皮書》，下載網址：https://www.sme.gov.tw/list-tw-2345。（經濟部中小及新創企業署廣告）