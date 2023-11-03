塑膠中心30周年 創新論壇聚焦永續

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塑膠中心30周年慶辦理第四屆塑膠產業創新論壇於11月2日熱鬧登場，活動持續至今，以塑膠產業永續發展為題，推出主題論壇及技術研討會系列活動，展出超過百項焦點技術，吸引塑化業者超過500位人次出席，實為業界重要盛事。

會中專題演講邀請到環境部資源循環署署長賴瑩瑩、國立臺北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授，塑膠中心副總經理邱政文以及經理許祥瑞等講演塑膠項目相關政策推動、策略及創新技術與應用等課題，予與會者感受到膠產業在環境政策的驅使下，逐漸探索各種創新和永續淨零的方式，該過程不僅仰賴企業持續研發各種創新技術與應用方式，經常也包含了跨單位結盟合作。

主題座談則邀請：普瑞博生技董事長陳彥文、漢翔航空副總經理莊秀美、益材科技董事長翁冠群、金元福包裝總經理郭哲宏等業界重量級貴賓與會，並分享各公司在趨勢興起過程中，偕同客戶共同發展前瞻創新應用之案例，相當精彩。

塑膠中心總經理蕭耀貴表示，塑膠中心今（2023）年邁入30周年，幾十年來陪伴著塑膠產業共同成長，今日藉由「塑膠產業創新論壇」主題論壇及座談與談嘉賓們分享，予與會者看到塑膠產業無論在日常生活中的食品容器到醫療器材，甚至航太產業，皆展現出諸多前瞻創新的突破，亦期藉由企業內部和跨界合作讓永續淨零的願景更具實現之可能性。