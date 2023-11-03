宣鑫總經理邱春茂 獲台中績優商號市長獎

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宣鑫公司代理銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，並提供最新雙段螺旋式空壓機（最大馬力達700HP）及離心機（400HP以上），具節能減碳效益。

從製造端到應用端可為廠商作空壓系統整體設計，提供業者所需要空氣品質，強化潔淨能源的需求，以達到永續經營的成效。日前參加大台中商業會慶祝第77屆商人節表揚大會。

台中市政府每年都會委託台中商業總會在商人節慶祝大會時，表揚由各公會推薦的績優商號。宣鑫空壓機在經營上深獲好評，另外總經理邱春茂對社會及團體也不吝付出，因而獲得台中市政府頒發績優商號市長獎，並接受大台中商業會第77屆商人節表揚大會。

宣鑫公司事業有成不忘初心，積極為公益做出貢獻。歷年來榮獲獎項有目共睹，包括台灣優良精品暨消費者滿意金質獎、金手獎、台灣優良商標獎等。2017年獲台中市政府金手獎，總經理邱春茂接受當時台中市長林佳龍頒獎表揚。此外，宣鑫創業30年亦獲台中市政府頒發同業之光《永續經營獎》。

邱春茂表示，宣鑫公司無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供業界所需要的空氣品質。深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO 9001銷售與服務認證，成功打下宣鑫空壓機（NEO-AIR）的品牌價值，並協助規劃完整的「節能減碳方案」，有效減少能資源耗用與降低溫室氣體排放。