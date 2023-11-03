富偉科技集團總裁蕭文龍：爭取軍工產業商機

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根據臺灣機械公會統計資料顯示，台灣機械設備出口值目前仍受到全球經濟景氣不振影響，9月出口值持續衰退，已連續14個月負成長，臺灣機械公會常務理事、富偉科技集團總裁蕭文龍表示，現今全球市場景氣依然混沌不明，充滿許多未定數，其中主因莫過於中美貿易摩擦、烏俄戰爭、全球通膨及以巴衝突等，讓大多數產業無所適從，甚至深陷經營困境，更讓機械業對未來發展充滿擔憂。

機械公會常務理事蕭文龍指出，眾多產業對未來的企業發展需求仍可預見，但在多方市場不利因素干擾下，造成許多企業投資案觀望猶豫、停滯不前，讓機械生產設備訂單大幅縮減，雖然多家機械業者在9月參展德國漢諾威EMO工具機展傳來捷報，陸續接獲國際大訂單，但市場訂單熱度是否能逐漸加溫，仍需持續觀察，期盼台灣業者能早日在紛擾的市場景氣中破繭而出，回歸正常經營軌道。

蕭文龍認為，從中美貿易摩擦、新冠疫情、烏俄戰爭到現在的以巴衝突與可能引發的中東戰爭，這一連串的國際事件對國際經濟發展無疑是一波波的重擊，中美貿易摩擦打亂了多國產業的生產與市場布局、新冠疫情封國政策讓產業供應鏈大亂重新洗牌，烏俄戰爭造成全球原物料短缺、市場嚴重通膨，加上最近的以巴戰亂效應，若再引起中東戰爭、恐攻，將讓國際局勢更難以掌控，經濟景氣衰退勢必再探底，產業也將再次面臨洗牌重整的窘境，即使現在產業界多已發展出市場生存因應之道與策略，但屆時若造成市場停滯加劇，市場需求再急縮，將是全球機械產業面對新一波經營危機的企業生存重大考驗。

他進一步分析，由於現階段全球機械市場模糊不清，難以預測未來發展方向，業者可說有苦難言，尤其想從過去熟悉市場快速爭取到訂單更非易事，蕭文龍建議，不妨著眼戰爭相關設備的軍工產業市場尋求合作商機，不僅可為企業發展開闢新商機，也可暫解市場困境，維持企業的正常營運。

另外，蕭文龍並表示，現在機械生產設備大都處於低稼動期，是生產線投入整理、整頓的最佳時機，除了可進行設備全面性保養、安檢外，且可適當進行生產設備升級改善與更新，不僅能提升產效，並可追求符合未來智能化、低碳排發展目標。

目前富偉集團為發展符合環保永續的低碳設備，現除已規劃投入研發低碳排的智動化快速換模系統整廠設備及相關零組件的更新設計外，並已著手打造實現碳稅抵減標準的生產環境，未來，富偉全系列產品都將朝向滿足節能減碳訴求進行開發設計，確保所有產品達到ESG永續規範目標。