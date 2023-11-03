欣軍開發精緻化護管 具多重優勢

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專注於研產工具機及產業機械專用的電源傳輸與電源供應連接結構等工業配管零組件相關系列產品的知名領導品牌大廠「SINZ」欣軍企業公司，不斷精進開發運用於機械設備所需的工業配管、電氣管路零組件等產品，目前系列產品包括方形鏈條護管、電子電源連接器、金屬軟管、尼龍軟管及切削噴油管等。為了讓機械設備管路獲得更好的保護及運作時更輕巧、平滑流暢、耐腐蝕、使用壽命更長，日前欣軍再積極投入研產具備可整合各種接頭、多功能性、美觀、耐油氣、低磨損等優勢特性的精緻化護管新系列產品，現已再陸續開發完成，並投入量產。

例如在方型游動護管方面，欣軍除不斷美化護管外觀線條美感外，對於游動時的整體平整與順暢度、重量承載安全性及運動質量輕巧等設計方向更是用心琢磨，同時，持續優化管內傳輸線的排列組合，降低管內壁與管線的磨擦，達到高速游動「低噪音」的目標，而對於客製化設計需求，欣軍已累積相當豐富的實務經驗，尤其，面對客戶的特殊需求或新產品首件製作皆是以零缺點的挑剔態度投入開發，務使產品能達到盡善盡美，讓客戶滿意。

而方型鏈條護管系列產品則有輕巧型、中重型及承重型，內容量有多種規格可供選擇，並兼具高穩定及耐疲勞性等特點，且其結構優化設計可簡易拆解與組裝，能大幅縮減組裝工時，如SQ4、SQ5、SQ8等系列產品皆已獲發明專利，分為開放式與封閉式兩種，具備輕巧、中、高承載負荷多種規格、耐蝕性佳、不變形、高穩定性、壽命長等優點，且針對橫向游動承載強化設計，能讓「下垂量」大幅縮小，未來將開發護管內容量達數十種選擇，護管長度可任意增長或減短，適用性上更加寬廣靈活。

另外，SQ822（開放式）及SQ823（封閉式）系列護管亦針對開放式橫桿結構進行優化設計，「拆解、組裝」更快速，法蘭有A型、S型、T型三款，近期欣軍將再推出SQ833（封閉式）系列護管，中、重承載負荷多種內容量可供選擇，並對封閉式護蓋結構優化設計，法蘭有A型、S型兩款，可掀開方便排線，法蘭端可裝疏線板利於固定電線，護管長度亦可視需求增長或減短。