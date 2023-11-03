建德新型精密磨床 秀大數據分析

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建德工業股份有限公司（6606）於2023台中工具機展精銳盡出，展出「KENT」數控KGS-408CNC3及伺服KGS-84WMA2等新型精密磨床，具備大數據分析能力，可記錄加工參數、元件壽命、用電量監控等重要管理數據，提供管理者及操作者對於磨床的生產統計分析及效率提升，建德工業攤位3117號。

2023年台灣機械業景氣低迷，上半年營收普遍下滑，精密磨床龍頭的建德工業，是少數仍有獲利的工具機業者。建德今（112）年上半年（1～6月）營收雖較去年同期衰退，可喜的是，仍持續維持獲利，上半年每股盈餘0.45元，7～9月等三個月也都維持獲利。

值得一提的是，建德自8月起業績逐漸回溫，接連2個月出現正成長，8月成長0.8％、9月成長13.93％，讓建德有可能成為台灣機械業首波擺脫景氣陰霾的業者，法人預期建德工業第四季營收及獲利應會有不錯的表現，112年EPS保守估計應會有超過1元水準。

建德董座李金旆表示，機械業不景氣，建德業績下滑的同時，卻能維持獲利，乃是得利於「提升自製率」的策略。建德早期規劃及執行大陸生產基地投入「提升自製率」，並不斷精進品質及降低成本，使得毛利及競爭力雙雙提升，近兩年建德公司斗六廠成立加工部門，自製率明顯提高，並開始接受外部大型工件的加工訂單。另一方面，有鑒於AI人工智慧及機聯網的趨勢逐漸形成，因此也積極投入機聯網的開發計畫，讓建德的精密磨床具備大數據分析能力，提供客戶即時與精準管理的服務，使得「KENT」系列產品更具競爭力，推升公司獲利能力。

建德公司表示，KGS-CNC平面磨床系列經彩色圖形化的人機界面輸入加工參數，即可作基本模式之研磨，亦可由使用者自行編寫加工程式，作多樣化之加工，易學易懂，適合研磨各種超高硬度（高碳鋼、工具鋼、陶瓷材料）工件之多槽研磨，如沖模模具。

WM伺服控制系列採用三菱PLC控制器，CNC伺服控制系列採用日本FANUC控制器，高剛性法蘭式之主軸設計，使用精密軸承，配合V3級主軸馬達，提升加工效率與重切削能力，令研磨加工的使用更為精準，提供客戶高品質的磨床加工設備。