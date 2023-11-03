桂全棒鋼高速精密切斷機 汽門生產利器

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40年來專注於研產各類金屬精密切斷機械的的桂全機械公司首創開發出採機械式傳動結構設計的「棒鋼高速精密切斷機」，切斷速度快、高真圓度、低噪音、端面平整，且特別配備伺服「高速定寸」送料系統，最長工件切斷長度可達300mm或客製化設計，可充分運用於汽、機車汽門的精密切斷加工，是追求產業升級及光圓棒長工件精密切斷加工的最佳利器，現已以自有品牌「KCM」將系列機種成功行銷於歐美、中國大陸、日本、巴西等國際市場。

桂全機械總經理陳輝熀表示，該機種係採機械式傳動設計，其傳動齒輪皆經精密研磨，兼具切斷速度快、低噪音的優勢特性，且具備伺服馬達「高速定寸」送料系統設計，每分鐘約可高速切斷100支棒鋼工件，端面平整、真圓度高，尤其無論是品質、性能、精密度等皆已可睥睨日本大廠同款機型，但購置價格則較日本機台更為經濟。

日前該公司再創新開發出加熱型的「棒鋼加熱高速精密切斷機」（RF-450IH），可透過所特別設計配備的加熱系統，將棒鋼加熱到300℃～400℃所需的最佳加工溫度再進行切斷作業，避免棒鋼材質組織受到因切斷時所造成的組織損壞，確保加工件的高安全品質要求，且同樣搭載「伺服傳動高速定寸」送料系統，可說是生產汽機車汽門的新利器。

另外，該公司在大陸江蘇太倉設有分公司，可針對大陸市場提供更快速、優質的專業服務。網址：www.kcm-samson.com.tw。