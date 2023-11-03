郭璦玫 獲傑出企業領導人全國首獎

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近年來，國內巨型臥式車床領導品牌三鋒機器，在經營策略、公司治理和產品創新等方面表現出色，贏得了全球用戶的高度讚譽。截至今年已連續七年再度蟬聯國家品牌玉山獎全國首獎，今年獲得多項殊榮，包括「傑出企業」、「最佳產品」、「傑出企業領導人」、「傑出企業領導人全國首獎」等四大獎項，還獲得了「2023鄧白氏TOP 1,000中小企業菁英獎」。

值得一提的是，總經理郭璦玫獲頒國家品牌玉山獎傑出企業領導人全國首獎，這是對她多年來卓越領導和不懈努力的高度肯定。不僅如此，郭璦玫入圍的國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」名單中，與四家不同產業的企業一同並列全國首獎，這充分體現了郭璦玫在工具機產業的企業經營能力具有卓越表現。

郭璦玫秉持「品質可靠、技術精進、服務滿意」的公司品質政策，致力於產品研發佈局的品牌永續經營，以及積極推動ESG，參與公益事業回饋社會，尤其在新開發上市的綠色工具機領域，為用戶永續發展做出貢獻，進而使得三鋒機器，成為國內外巨型車床的領先品牌之一。

不僅如此，長年以來致力於滿足客戶多樣需求，開發高品質高附加價值的新機種，提供多元化創新的產品和解決方案，整合機械設備及技術服務，作為協助客戶邁向智慧製造領域的最佳解決方案提供者，同時加強與客戶互動，蒐集用戶體驗以提升服務團隊水平，提高服務忠誠度，成為全球機械產業頂尖設備及加工方案的領導廠商，以及值得客戶信賴的最佳合作夥伴。

郭璦玫以卓越的領導和對客戶的承諾，不僅獲得國家品牌玉山獎傑出企業領導人全國首獎，更凸顯了她對三鋒建立卓越品牌的貢獻。同時，三鋒機器連續7年榮獲無數獎項，保持現有營銷渠道並積極開拓新市場，積極宣傳產品核心價值和品牌形象。

除了在國家品牌玉山獎上的優異表現，三鋒機器還榮獲了「2023鄧白氏TOP 1,000中小企業菁英獎」，這個獎項來自全球最具影響力的企業信用報告機構之一，它的報告一直是金融機構評估企業信用和風險的參考依據，評選過程極為嚴謹，使用客觀大數據為依據，從企業付款紀錄、財務壓力指數、ESG指數、出口成長率和出口級距等多方面評估企業表現。對三鋒機器來說，這個獎項的獲得，是對三鋒企業經營成果的高度認可，以及對三鋒產品質量的高度肯定。