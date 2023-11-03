景益高精度分度盤 自動角度頭

這幾年因產業自動化愈加普及，各種加工設備朝向多軸化的趨勢發展，分度盤（旋轉工作台）的需求逐年提升，分度盤的生產製造商也如雨後春筍般蓬勃發展，如何在眾多的生產商中脫穎而出？景益精密科技依靠的是堅強的研發團隊，與多年來累積的精密加工經驗，總經理陳進裕表示，景益科技不僅十分瞭解分度盤生產組裝的精髓，更重要的是擁有堅強的客製化開發能力，可以滿足各種產業的需求。這次台中工具機展，景益科技將展出最新的自動角度頭、五軸、臥式分度盤、臥式交換盤，攤位位置在3112，歡迎各界一同參觀指教。

景益精密科技成立於2017年，主要是生產CNC數控分度盤，供應國內外工具機廠，陳進裕表示，分度盤是工具機重要的零組件之一，尤其多軸加工已成為市場主流，選擇一套高精度的分度盤，對於工具機的精度與性能，有相當大的幫助。

陳進裕說，景益科技研發團隊擁有豐富的分度盤開發經驗，可以針對客戶的需求，提供產品開發上全方位的協助。而且為了堅持品質，重要的核心元件皆經過嚴格精選，像我們採用雙導程蝸桿蝸輪，背隙小、耐磨耗性佳，有高精密定位精度的表現，另外轉盤軸承，則是採用由關係企業豐穎機械，所生產的三面拘束高剛性徑軸向軸承，雖然價格比一般市面上採用的滾拉軸承高，但是讓軸承有更強的剛性與精度，品質與壽命也可因此大大提升。

景益科技目前的產品線十分齊全，不論是立式、臥式、或是採用氣壓、油壓煞車，甚至是耐重切削、避免鈑金干涉等等較特殊的分度盤，尤其在今年的景氣寒冬也沒有放鬆開發的腳步，在今年也開發出全自動角度頭、手動角度頭…等，都是為了滿足客戶的需求，不論是客制化或是標準品的選擇上景益都會全心全意的和客戶交流。陳進裕強調，客製化或是較為特殊的分度盤，因為必須花費較多心思，有些廠商不太願意開發，但景益科技抱持為客戶服務的心態，配合度高，有任何需求都歡迎一同探討研究。