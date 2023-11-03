可預測技術 強化供應鏈韌性

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資策會與智動協會將於11月10日在臺北、11月23日在臺中，各辦理一場運用可預測技術強化供應鏈韌性座談會，從產業觀察、研究分享及產業實際應用案例，帶領與會者一起深入探討相關預測技術、強化企業供應鏈韌性，以因應未來挑戰，敬邀產業先進踴躍報名參加。

歷經疫情侵擾，全球供應鏈已經趨於碎片化，其後俄烏戰爭、大國博弈的持續發生，使供應鏈體質更加脆弱，各國在歷經匱乏的恐懼，「供應鏈韌性」也日趨重要，供應鏈的韌性已成為企業成功的關鍵要素。後疫情時代，企業必須迅速應對各種風險和挑戰，保持供應鏈的穩定性和可持續性，為協助企業能夠具備基礎應用與建置概念，特辦理此交流座談會。

本次座談會邀請供應鏈管理領域的專家，分享現代供應鏈韌性挑戰、企業缺口以及應對建議、產業如何應用或導入可預測技術及產業應用可預測技術案例，會中並將進行與產業問題以及相關供應鏈韌性和可預測技術討論。

大會提供一個絕佳的機會，讓您有機會與專家意見交流，學習如何提高供應鏈的韌性，以應對未來挑戰。誠摯邀請您參與，共同尋找解決方案，以確保企業在競爭激烈的市場中保持優勢，活動報名（https://reurl.cc/OjmqaR），期待在座談會上與您見面，一同探討如何強化供應鏈韌性，並運用可預測技術實現成功，更多智慧自動化活動訊息，敬請參考「台灣智慧自動化與機器人協會」。官網：www.tairoa.org.tw。