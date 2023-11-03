七駿交換式刀具 刀具界ESG典範

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面對全世界淨零碳排趨勢，如何提升ESG、強化競爭力蔚為顯學。台灣碳化鎢鋼切削刀具大廠－七駿科技7Leaders，在今年發表最新的交換式刀具，在此高通膨的年代，除有效降低業界在刀具上的成本外，同時也減少碳排放，豎立刀具界ESG典範。

「氣候變遷因應法」在今年1月由立法院三讀通過，並且訂定2050淨零排放目標，代表台灣對環境保護的永續承諾，但隨著歐盟碳關稅即將生效，台灣企業勢必在淨零碳排上更加努力。七駿科技董事長李啟樂表示，淨零碳排、循環經濟是這幾年產業間最重要的議題，為了朝著落實零廢料的目標邁進，以減少企業碳排放，七駿科技推出了交換式刀具。交換式刀具的革命性在於其可替換的刀頭，極大地提升了加工的靈活性。不論面對任何材料，只需更換刀頭，便能輕鬆應對各種加工需求。

七駿交換式刀具是現代製造業的高效率及高精密利器，李啟樂說，交換式刀具的刀頭和刀柄採用碳化鎢鋼，確保接近實心刀具的剛性，可實現高精度、高剛性和高效率加工，透過模組系統優化加工參數可進一步改善加工路徑，而降低生產時間，提高產量，同時降低能源消耗和碳排放。

交換式刀具創新技術正以其卓越效能，為製造業帶來前所未有的效率提升，李啟樂表示，相較過去繁瑣的銑刀更換流程，交換式刀具大幅簡化操作，汽車、航太、模具、新能源等廣泛採用交換式刀具，其卓越的適應性、高效能、高精密，不僅讓製造商迅速適應市場變化，同時降低成本。高精密度的切削技術確保產品品質，並且延長了工具使用壽命，節省了維護成本，這項技術創新將帶動製造業的改變，並在未來持續影響技術發展。