豪力輝 榮獲台中市金手獎

以生產虎鉗起家的豪力輝公司，自1983年成立以來，致力於各種機械零組件之研發創新，不斷擴展產品線，除了跨足生產傳動類的刀座，包括90度橫向銑頭、動力及無動力刀座、U軸頭等產品外，近年更投入製造高階工具機之關鍵零組件，如車銑複合搖擺主軸頭。不僅供應國內外市場，更成為日本、德國和瑞士等知名大廠的優秀合作伙伴，企業經營績效卓越，獲得本屆台中市金手獎殊榮。

豪力輝總經理黃士瀅表示，我們的使命是持續創新，提供卓越品質的產品和服務，這就是為什麼我們的Slogan是「HOLD WELL! HOLD EVERYTHING WELL！」。我們承諾把每一個客戶所給予的機會，做到最好，並且關注每一個細節，以確保滿足客戶的期望。我們同時也將創新研發落實在行動上，每年皆獲得1至3項發明專利，至今已經擁有超過40項以上的發明專利。這證明了我們對創新的承諾，以不斷提升產品和技術水準。

豪力輝的產品應用範圍非常廣泛，包括航太、汽車、醫療、半導體和五金等各種需要加工的行業。目前在工具機複合頭產品開發方面已經超過200種，並且擁有台灣廠商中最完整的產品線。高品質和多樣性是豪力輝的優勢，可為客戶提供更廣泛的選擇，也因此獲得國內外客戶的肯定與讚賞。

黃士瀅強調，我們已經與日本、德國和瑞士等知名廠商合作代工超過30年，並且被瑞士客戶認證為A++供應商。這些長期的合作關係反映了我們在全球市場的信譽和實力。

對於未來發表，黃士瀅說，我們將秉持傳統企業的精神並配合現代化與資訊化，在機械配件的領域上不斷地致力於產品的創新及改良，期望提供客戶各種高精密的產品，以提高使用者之工作效率，達事半功倍之效。