平衡機專家 衡碁科技推出高速主軸平衡校正解方

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台灣少子化的影響愈來愈嚴重，各種產業都出現缺人才缺工的問題。有鑑於此，在市場上享有平衡機專家美譽的衡碁科技，為提升工具機及零組件廠生產效能，推出高速主軸平衡校正解決方案，透過採用最新技術的「ROTA-300K高速主軸平衡機」及「QB-502攜帶型動平衡儀」，不論是主軸廠的高速主軸生產線，以及工具機廠安裝主軸時，都可藉這些設備，節省人力及時間，大幅提升生產效率，將可降低人力短缺所帶來的衝擊。

當前工具機均以「高速、高精度」為主要訴求，主軸在高速運轉時，其精度與動平衡的等級息息相關。主軸平衡等級越高，除了使用壽命及高速加工品質提升，也更能確保其動態精度。衡碁科技為幫助國內工具機產業升級，提升高速主軸平衡等級，推出主軸廠專用的「ROTA-300K高速主軸平衡機」，具備動態特性測量記錄，符合ISO 1940 G1.0平衡等級校正標準，可滿足高精密高穩定的技術要求，量測準度高，平衡一次到位，而且使用方便，容易上手是主軸廠內校的最佳利器。

另外，「QB-502攜帶型動平衡儀」則是針對工具機廠在安裝主軸使用的校正儀器。有時環境中的油汙、髒污不可避免，QB-502不僅具有體積小、重量輕、高續航力等特性，而且防水、防油、防髒汙、抗干擾，可輕鬆排除環境影響。洽詢電話：（03）590-8611，網址：www.baltech.com.tw。