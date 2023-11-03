琴聲具爆發力！小提琴天后吉妮．楊森演奏從心出發

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音樂家如何尋找自己的演奏聲音和風格？這是每個音樂家的功課，當紅小提琴天后吉妮．楊森本周隨奧斯陸愛樂來台，她表示，這對她而言也是一生的課題，她指出，「從事音樂演奏最重要的關鍵，在於要從心出發，對自己誠實，並找到情感的意義。」

吉妮．楊森日前完成在台灣的第一場音樂會，演出曲目為西貝流士小提琴協奏曲，她的琴藝精湛，情感豐沛且具爆發力，演出完畢連演了兩首安可曲，觀眾仍意猶未盡，報以熱烈掌聲。

吉妮．楊森表示，演奏聲響和個人想傳達的樂曲理念也有關聯，作為小提琴教授，她也經常和學生談論這件事，「我經常和學生討論，演奏與呼吸、說話、個人唱歌的方式有關，以及右手如何運弓，都有關聯。」

此外，吉妮．楊森指出，個人價值、意義和信仰也形塑了每個人的演奏聲音，而風格也會受到許多人的影響，她喜愛的音樂家、老師們，也都會影響她，因為這些面向，促成了一個小提琴家的誕生。

值得一提的是，吉妮．楊森也是一位名琴專家。她曾演奏數把史特拉底瓦里名琴，包括「巴列列」（Barrere）、「代爾布魯克男爵」（Baron Deurbroucq）以及「顧特曼男爵」（Rivaz, Baron Gutmann）。

目前楊森使用1715年製的「舒姆斯基-羅德」（Shumsky-Rode），是20世紀小提琴家舒姆斯基曾擁有的名琴。它的音色讓舒姆斯基一聽鍾情，被認為是史特拉底瓦里黃金時期的傑作之一。