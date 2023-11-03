高雄米其林推薦法式餐廳Papillon攜Diptyque 打造最有「氛圍」耶誕聯名套餐

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Papillon x Diptyque 跨界合作限量聖誕套餐，每位用餐賓客均可獲得Diptyque經典系列香氛蠟燭35g一顆。圖／DIPTYQUE

為提供最非凡耶誕餐飲體驗，位在高雄承億酒店的高樓層景觀法式餐廳〈Papillon〉攜手法國頂級香氛品牌Diptyque，由法籍主廚博雅維（Xavier Boyer）設計打造僅12月22日至12月24日供應的限量聯名耶誕套餐，每套5,880元，每位用餐賓客均可獲得Diptyque經典系列香氛蠟燭35g一顆，11月10日在〈Papillon〉官網正式開放預約。

「Papillon x Diptyque耶誕節套餐」將是一個感官冒險之旅，〈Papillon〉的靈魂人物主廚博雅維，將以當代精緻法菜廚藝詮釋演繹歐洲耶誕節的溫暖氛圍，並讓每道菜餚變身為餐桌上的藝術品。博雅維說：「我們想要創造一場融合藝術、自然和美食的奇幻體驗，讓客人們在這個特別的季節中感受到不同尋常的美味」。

Papillon與Diptyque合作的創意靈感來自於蝴蝶的美麗和香氛的神奇，餐廳將變成一個擁有蝴蝶和花朵的奇幻花園。而火焰則是Diptyque的靈魂，搖曳生姿、耀眼奪目，點燃香氛蠟燭、芬芳香氣伴隨火焰漸次瀰漫開來，讓人放飛想像、綻放夢境，這將是一個融合自然之美和烹飪藝術的獨特體驗，為客人帶來視覺和嗅覺的雙重享受。

Diptyque以創新視角與驚豔設計致敬神奇魅惑的火焰，熱情熾烈而又觸不可及的火焰成為Diptyque本年度精心挑選的節慶系列主視覺圖案，透過Diptyque的經典躍動字母，五彩繽紛、琳琅滿目的火焰將歲末節慶系列裝點得賞心悅目。創意亮相的絢爛火焰凝聚著Diptyque六十年經典香氛蠟燭傳統，誕生於1963 年的品牌標誌性特色再度回歸。

開幕旋即獲得2023米其林推薦的〈Papillon〉餐廳攜手Diptyque推出的聯名聖誕節套餐，將於12月22日至24日限量供應。食客可在特別的季節中感受到法國文化，香氛蠟燭的燭光成為熱情友好、歡聚一堂的象徵，芬芳熾烈的燭光裡瀰漫著幸福的節日氣氛，共享美妙「食」光。