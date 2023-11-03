11／30前平日到夏慕尼、THE WANG嗑2客套餐，送波士頓龍蝦

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11月底前，平日午間到「THE WANG」任點2客和牛套餐，即免費贈送龍蝦1隻。圖／THE WANG

王品集團旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」台南永華店「煥新」完成，全新店裝保留法式優雅元素，裝潢設計與燈光加入金色視覺做點綴，整體風格主打現代與明亮感。為感謝顧客支持，11／30前，平日到全台「夏慕尼」享用2客套餐，出示與同行者的合照，即贈價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。位於台中的頂級牛排「THE WANG」也回應顧客熱情期待，11／30前平日午間到店享用2客和牛套餐，即贈1隻價值1,580元的奢華龍蝦。

「夏慕尼」是王品集團首個鐵板燒品牌，自2005年成立至今已邁入第19年，以法式風格融入鐵板料理，被譽為情侶約會的首選鐵板燒餐廳。從食材運用、法式擺盤到細膩服務，深受台灣消費者喜愛。為展現品牌與時俱進的精神，並提供顧客優質五感體驗，「夏慕尼」啟動多家門店「煥新」計畫，重新打造明亮、現代化空間，兼具時尚感與用餐舒適感。台南永華店近來已完工重新開幕，都會感簡約配色與寬敞挑高的座席區，使鐵板料理體驗好吃又好拍。今年內台北忠孝東店、台南公園南店也將陸續以新裝亮相。

「夏慕尼」台南永華店慶祝新裝亮相，11／30前到店用餐，即加贈「王品瘋美食」點數3％，搭配原始的3％回饋，總共可達到6％的回饋。同時，11／30前，平日到全台「夏慕尼」享用2客套餐，出示與同行者任何一張合照(手機照片或實體照片皆可)即送價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。4人同行，消費4客套餐，出示合照，則贈2隻龍蝦，依此類推。

王品集團頂級牛排「THE WANG」也回應饕客期待款待龍蝦，即日起至11／30期間，平日午間到THE WANG任點兩客和牛套餐：外酥內嫩的最高級「日本A5和牛肋眼」或是優雅細膩鮮嫩多汁「澳洲M8和牛牛小排」，就款待價值1,580元的龍蝦1隻。