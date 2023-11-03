Fed升息預期降溫 道瓊飆564點 特斯拉猛漲逾6％

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市場押注聯準會緊縮周期接近尾聲，美債殖利率回落，華爾街股市2日開高走高，那斯達克指數開盤即漲1％，標普500指數及道瓊工業指數早盤時段也漲逾1％，晶片股在高通財測報喜下集體走高，尾盤時段，道瓊一度漲近580點、漲逾1.7％，終場四大指數集體收紅。

道瓊工業指數上漲564.50點，或1.70％，以33,839.08點作收；標準普爾500指數勁揚79.92點，或1.89％，收4,317.78點；那斯達克指數上揚232.72點，或1.78％，收13,294.19點；費城半導體指數大漲77.59點，或2.36％，收3,368.54點。

數據方面，美國上周首領失業救濟金人數升至21.7萬人，創下近兩個月新高，高於預期的21萬，連續申領人數由178.3萬人升至181.8萬人，高於預期的180萬人，連續六周攀升，意味著失業者找工作面臨更多困境。

美國第三季非農生產力初值季增4.7％，高於預期4.3％，為2020年以來最大增幅，其中，單位勞工成本下降0.8％，為2022年末季以來首次下滑，大幅低於市場原先預估的攀升0.3％，反映企業面對接待高借貸成本仍投資穩定，幫助緩和市場對於薪資上漲帶來通膨壓力的擔憂。

美國9月份工廠訂單增2.8％，勝於預期2.3％，經濟數據逐步出現軟著陸可能性，期內耐用品訂單終值增4.6％，略低於預期的4.7％。

另外，本周五將公布美國非農就業報告，經濟學家預估，10月非農業就業人數將增加18萬人。

政經方面，聯準會1日公布議息結果，將聯邦基金利率維持在5.25％至5.5％的目標區間，連續第二次按兵不動，市場預期聯準會緊縮周期可能已畫下句號。英國央行周四也緊隨聯準會步伐宣布按兵不動，將央行主要利率維持於5.25％，並且強調他們並未預期在短時間內降息。

個股方面，蘋果周四收漲2.07％，收報每股177.57美元，連漲五日至10月16日以來高位，該公司於盤後公布上季財報，營收和獲利雖優於預期，但營收創下2001年以來，首次連四季下滑，大中華地區的營收遠不及預期，對其成長構成挑戰，使蘋果盤後股價轉跌，截至本篇截稿前下挫2.8％。

高通於1日美股盤後公布上季財報，營收及獲利雙雙優於預期，為手機晶片市場開始回溫的跡象，該公司預期大部分過剩庫存已清理完畢，並預估本季來自中國手機製造商的營收將躍增35％。高通周四猛升5.83％，收報每股117.36美元。

在高通領跑下，晶片股齊揚，輝達上漲2.79％，收報435.06美元，美收收紅1.50％，收在70.44美元；英特爾揚升1.10％，收在每股37.70美元。

特斯拉在美國首起有關該公司自駕功能導致死亡的官司中取得勝利，另獲得美國傳奇投資人、億萬富豪巴倫（Ron Baron）看好，預估該公司10年內市值將飆至天價4兆美元，特斯拉周四飆升6.25％，收報每股218.51美元。

龍頭科技股2日普遍收紅，Google上漲1.01美元，漲幅0.79％，收在128.58美元；亞馬遜攀升1.07美元，漲幅0.78％，收報138.07美元；微軟收漲2.25美元，漲幅0.65％，收在348.32美元；Meta則下挫0.98美元，跌幅0.31％，收在310.87美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚2.68美元，漲幅3.05％，收在90.48美元；日月光ADR上升0.22美元，漲幅2.89％，收在7.84美元；聯電ADR收漲0.24美元，漲幅3.30％，以7.52美元作收。