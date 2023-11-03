美制裁土耳其、中國、阿聯實體 阻俄羅斯對烏作戰

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美國2日宣布制裁土耳其、中國、阿拉伯聯合大公國的多個實體，指控這些個人與企業幫助俄羅斯進行對烏克蘭的戰爭，試圖以制裁阻斷俄羅斯的供應鏈。

法新社報導，美國財政部表示，俄羅斯的軍需科技、設備和其他用品已轉往境外生產，仰賴其他國家的供應商來取得這些品項。

財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「俄羅斯仰賴自願的第3國個人與實體來補給自家軍隊，以及延續其對烏克蘭令人髮指的戰爭，我們在追究他們的責任時不會猶豫。」

俄羅斯去年2月全面入侵鄰國烏克蘭，引發二戰後歐洲最大規模的衝突。

美國財政部表示，中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國境內實體運送軍民兩用貨物至俄羅斯，例如俄羅斯武器系統仰賴的重要零件。

最新這波制裁牽涉到130個新標的。

除了財政部，美國國務院也公布將近100件制裁，鎖定像是俄羅斯的未來能源生產與營收、金屬業與礦業，以及國防採購等領域。

美國商務部2日另外發聲明稱，已將13個以無人機支持俄軍的實體列入黑名單，其中12個位於俄羅斯，一個位於烏茲別克。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）晚間演說時，為美國祭出新制裁向美方道謝，表示這是當前所需，並呼籲徹底執行每一項制裁。