11／03盤前》Q3獲利大躍進 這檔板卡廠加分

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台股今（11/03）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.美國聯準會（Fed）二度鷹式暫停升息利空鈍化，10年期美債殖利率長黑摜破月線更讓市場吞下定心丸，台股2日滿血復活。在台積電領軍、熱門集團股提前發動作帳，加權指數連過三關直闖16,400點，終場大漲358點刷新今年第三大漲點並突破月線，估計將以V轉之姿持續劍指千點行情看萬七。

2.AMD、美超微、英特爾、微軟、亞馬遜五巨頭看好AI伺服器等展望，美超微更稱積壓的訂單龐大，AMD、英特爾一致看好AI PC可望帶動PC換機潮，最後一塊拼圖是輝達（NVIDIA），將在美東時間11月21日盤後發布財報及公布展望，AI伺服器景氣展望將更加確定，法人認為台廠的新護國群山成形，將樂觀帶領台股邁向2024年。

中信投顧認為，在美系CSP業者、伺服器解決方案、GPU晶片大廠財報優於市場預期，沖淡了市場認為AI泡沫的疑慮，由台積電帶領的台股新護國群山成形。

3.市場押注聯準會緊縮周期接近尾聲，美債殖利率回落，華爾街股市2日開高走高，那斯達克指數開盤即漲1％，標普500指數及道瓊工業指數早盤時段也漲逾1％，晶片股在高通財測報喜下集體走高，尾盤時段，道瓊一度漲近580點、漲逾1.7％，終場四大指數集體收紅。

道瓊工業指數上漲564.50點，或1.70％，以33,839.08點作收；標準普爾500指數勁揚79.92點，或1.89％，收4,317.78點；那斯達克指數上揚232.72點，或1.78％，收13,294.19點；費城半導體指數大漲77.59點，或2.36％，收3,368.54點。

4.板卡廠華擎擺脫近一年產業調整低潮，第三季在旗下四大產品線業務齊揚下，營收、獲利同步寫下近六個季度來新高，稅後純益較上季飆漲95.6％、並年增逾七成，達3.09億元，單季每股稅後純益（EPS）2.53元，回升至大幅超越疫情前單季營運水平。

5.受惠PC市況回溫、訂單回流，加上旗下新事業拓展帶來支撐力道，宏碁第三季營收進一步回升，獲利亦回歸年正成長、雙率同步見漲，單季稅後純益並季增逾四成、站回20億元以上，亦較去年同期增長7％，每股稅後純益0.67元，來到近六個季度以來高點，同時也終結營運連六衰走勢，順利反轉向上。

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6.群電（6412）第三季財報報喜，不單毛利率、營業利益率齊創高，喜迎三率三升。單季每股稅後純益（EPS）2.36元也攻上歷史次高，連帶推升前三季EPS達5.81元，樂賺半個股本。展望第四季，群電估第四季營收介於第二和第三季之間，將力拚與去年同期持平。

7.連鎖餐飲集團王品（2727）與揚秦（2755）受惠疫後市場復甦，加上品牌拓點展店有成，第三季營運表現亮眼，王品第三季營收58.2億元，單季稅後純益3.8億元，EPS 4.59元，單季營收、稅後純益雙雙刷新單季歷史最高。

揚秦第三季營收5.64億元，季增5.49％、年增15.23％，稅後純益0.36億元，季增6.34％，年增4.38％，EPS 1.19元，第三季營收及稅後純益皆創下歷史新高。2023年前三季營收15.85億元，年增14.42％，稅後純益0.99億元，年增3.19％，EPS 3.27元，前三季營收及稅後純益也創歷史新高。

8.愛普*（6531）2日召開法說會，愛普*總經理洪志勳表示，第三季連接裝置、穿戴型裝置及影像音訊等應用市場需求皆呈增長，IoT應用已回到長期成長趨勢。

愛普*第三季營收12.4億元、季增13％、年增4％，毛利率41％，每股稅後純益（EPS）3.27元（皆以股票面額5元計算），若排除GDR未動用資金所衍生兌換利益及相關稅上影響，擬制調整後單季EPS為2.24元，前三季累計EPS 6.64元（皆以股票面額5元計算）。

9.觸控晶片大廠義隆電（2458）2日召開法說，董事長葉儀晧指出，高通、聯發科等大廠積極投入AI PC，明年為AI PC元年，義隆電不會缺席，相關專案進行中，自家產品亦將搭載AI。

義隆電表示，第四季訂單狀況趨於常態，急單挹注不如第三季強勁，預估單季營收約季減11.45％至17％之間，明年迎來營運回升。

10.股王世芯-KY前三季大賺22.06億元，EPS 30.31元，提前創下2014年掛牌後年度獲利新高。總經理沈翔霖指出，受惠ASIC需求火熱、2024年訂單展望強勁、大量ASIC（客製化IC）進入量產的三大利多，公司將發行3,500萬美元之GDR（海外存託憑證），以因應未來承接更龐大規模的案件，預計募資3.5億美元，稀釋股本約5％。

11.手機需求回溫，PA族群成長動能轉強，砷化鎵代工廠宏捷科（8086）10月營收3.26億元，連六個月繳出年月雙增的亮眼成績，累計前十月營收也重返成長軌道，公司指出，第四季營運展望樂觀，預估將季增20～25％，全年營收力拚年成長2成、上看26億元，且明年首季亦有望淡季不淡。

12.MSCI明晟指數成份股半年度調整預估9～15日間公布，並於月底盤後生效，由於外資與許多基金、ETF按MSCI權重做投資，對個股波動與影響相當，台新、兆豐、萬寶等三家投顧一致認同，世芯-KY（3661）、台光電（2383）、奇鋐（3036）、文曄（3017）等四檔可望納入成份股。

13.台股高價股近期熱鬧滾滾，次集團雙箭頭更是來勢洶洶，晶圓代工全球龍頭台積電遭盤勢下挫拖累後，2日強勢反攻，MLCC族群領頭羊國巨表現更是強悍，朝年初高點逼近中，二大高價指標股攜手向外資賦予的600元以上目標價進發。

14.明泰（3380）第三季營收獲利受客戶調整庫存影響，單季稅後淨利大幅季減65％，每股稅後純益（EPS）僅0.15元；針對第四季展望，該公司表示，預期客戶端庫存調整持續，但力道減緩，營運可望較上季稍好，就明年來看，上半年不確定性還在，但看來景氣比今年好一些，將力求明年業績優於今年。

15.世芯-KY總經理沈翔霖指出，該公司在AI爆發浪潮中，占據非常好的位置，除有強大晶圓代工廠－台積電產能及先進封裝技術奧援外，更重要的是，目前GPU供應吃緊，CSP（雲端服務供應商）開始正視晶片自主問題，國際大廠希望在晶片及系統策略上擁有更多主導權，除了採購通用型GPU外，同步大力開發自研晶片，帶動AI ASIC（特殊應用晶片）成長大爆發。

16.是方電訊2日公布第三季財報，受惠IDC機房、雲端應用服務雙引擎熱轉，以及LY2新機房即將在2024年第一季營運的預期效應，帶動前三季累計營收達24.18億元、每股稅後純益（EPS）9.34元，雙創同期新高。

17.受惠消費電子終端需求可望觸底回升，帶旺面板（Display）、記憶體（DRAM）「雙D」族群攻勢再起，友達（2409）、群創（3481）2日上漲逾3％，記憶體模組廠輪動表態，十銓（4967）領頭攻上漲停，相關個股全面收紅。

18.華孚（6235）公告10月營收，無懼於十一長假工作天數減少，單月營收站穩5億元，以5.31億元連續第三個月刷新營收紀錄，月增5.4％、年增39.7％，由於第四季步入汽車產業旺季，法人預期，華孚本季營收看增。

19.第三季油價強彈、塑化行情觸底反彈，支撐塑化廠獲利動能復甦。繼台塑四寶獲利報喜，專業廠華夏（1305）也因PVC行情攀揚，第三季EPS0.25元，比第二季營運損益兩平，倍增躍進；前三季營收104.86億元，營業利益5.25億元，稅前盈餘5.82億元，稅後純益3.8億元，EPS 0.65元。

20.毅嘉（2402）10月合併營收7.51億元，月減6.08％，約與去年持平，今年前十月營收71.17億元，年增13.48％。

毅嘉表示，第四季客戶車用產品需求可望延續，全年度營運仍將在車用需求帶動下逐步向上攀升

21.油價區間震盪、廠商挺價支撐，低接買盤進場，遠東區塑化行情上周止跌後，SM、ABS、PS及PVC走堅攀揚態勢，報價彈升5～39美元。台化（1326）、台苯（1310）、國喬（1312）、台達化（1309）及台塑（1301）、華夏（1305）營運加分。

22.雖然原料、人工成本上漲，導致營業毛利率微幅下滑；不過，在ESG、循環經濟業務量成長下，環保節能廠崑鼎（6803）2日在法說會上公布今年前三季稅後純益9.43億元，創同期歷史新高。年成長18.37％。每股純益13.28元。這也是崑鼎連續12年賺超過1個資本額。

23.高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）2日公告10月營收年增逾2成，創下近15個月新高。和勤表示，第四季營收逐月走高，主要來自旺季效應及新訂單增量雙引擎發動，近期再取得多筆車用零件新品項訂單，將於明年上半年開始出貨，預期營收攀升趨勢將持續到明年。

24.中華車旗下MG品牌銷售氣勢如虹，自去年HS登台憑藉「超規滿配」策略，銷售狀況一路攀升，隨ZS接力於今年8月底發表後續開花結果，10月領牌以1,787輛創單月新高，月增43％、年增5.12倍，更擠進前十大品牌。

25.高利率債券助攻金融業獲利。玉山金控2日法說會公布，前九月稅後純益達158.9億元，較去年同期成長36.4％，且已超越去年全年的157.6億元，獲利動能主要來自玉山銀行手續費收入大爆發，其中第三季達56.4億元，更創歷年單季新高，主因就是銷售傳統保單及海外債。

26.商辦推案潮來了！宏大國際資產公司2日最新調查顯示，台商回流潮方興未艾，加上政策調控方向「打住不打商」，建商也紛紛從住宅市場轉進商辦市場布局，光是推案達百億級以上，就至少有11家，在全台遍地開花；其中，興富發建設、鼎越開發2大公司，躍居千億級商辦「推案王」，海量推案；華固、國揚、長虹、潤泰新等，推案金額也都逾500億元。

27.中華電2日舉辦法說會，台台併、遠亞併後，電信三雄新競局到來，董事長郭水義表示，中華電信在行動電話市場擁有四大競爭優勢，仍能維持領先地位。

28.日本首相岸田文雄2日宣布，擬砸下超過17兆日圓（約1,130億美元）推出減稅等一系列刺激經濟方案，以減緩通膨竄高對經濟與人民的衝擊，同時期盼藉此拉抬岸田政府降至上任新低的聲望。

29.高總價地塊和大陸大型央國企積極拿地帶動，加上9月低基數影響下，中國指數研究院（中指院）公布最新數據顯示，大陸50家指標房企10月購地總規模較9月成長近6成，且創下7月以來新高。

30.隨著電腦、智慧手機等消費電子產品的需求回溫，市況長期低迷的動態隨機存取記憶體（DRAM）迎來鹹魚翻生機會，合約價連跌27個月後終見反彈曙光，且漲勢可望延續到2024年。

31.美國主導的「中國+N」計畫，讓蘋果供應鏈在中國、印度的消長情況備受業界關注。針對蘋果加大對印度布局，天風證券蘋果產業鏈分析師郭明錤表示，今年印度生產的iPhone在全球占比將達到12％～14％，預料2024年比重會進一步提高至20％～25％。（中性看待）

32.高通於1日美股盤後公布上季財報，營收及獲利雙雙優於預期，為手機晶片市場開始回溫的跡象，該公司預期大部分過剩庫存已清理完畢，並預估本季來自中國手機製造商的營收將躍增35％。

33.美國聯準會（Fed）利率「連二凍」，市場情緒獲得提振，美股收紅帶動亞股強彈，新台幣兌美元2日開盤一路走升，匯價重返32.3元價位，盤中大升逾1.5角，盤末外資匯入放緩、匯價升幅收斂，終場收在32.361元、強升1.23角，創逾一周新高，單日升幅0.38％，為8月25以來、近兩個半月最大升幅；總成交量擴大至16.8億美元。

34.美國財政部1日公布最新一季債券發行的再融資計畫，放緩長債標售的增加速度，激勵美債價格出現飆漲，引發與債券價格呈反向走勢的殖利率全面跳水。

美國10年期公債殖利率2日跌破4.8％，觸及4.72％，創下10月17日以來新低。2年期殖利率也跌破5％，觸及4.956％，另外30年期殖利率則下滑7個基點到4.904％。

35.對人工智慧（AI）的監管正從各國的立法擴大至國際間的合作。第一屆全球AI安全峰會1～2日在英國舉辦，中國大陸也派代表出席，與美歐等20多國共同簽署宣言，就AI安全監管與治理共同合作。

36.穩定物價政府再出手！行政院預定今（3）日召開穩定物價小組會議，會上有望拍板，將減徵關鍵原物料稅負措施從今年12月底屆期，延長三個月至明年3月底，這也是第十波延長。

37.近年因疫情影響實體通路來客人流與業績衝擊，然而並未減少各路人馬覬覦通路版圖盛況，無論超商、超市、量販均成兵家必爭之地，關鍵在於三年疫情讓實體、電商快速融合，一指滑經濟串連出實體通路線下線上功能極大化，電子支付還能串出小額信貸等更多金融服務，擁通路再度回歸王道。

38.中東資本正成為陸港股市中不可忽視的一股力量。美國基金公司富蘭克林鄧普頓（台灣稱富蘭克林坦伯頓）2日指出，外資普遍尚未重返陸港市場，但近期見到有中東資金開始進入陸港股市，相信港股仍是國際投資的平台。

39.光學元件廠亞光（3019）2日召開法說會並公布第三季財報。董事長賴以仁於法說中表示，車載鏡頭供應量愈來愈大，2023年會比2022年增加1倍，去年一個月出貨25萬顆，今年已經達到50萬顆，2024年還會成長，屆時一個月出貨80萬到100萬顆。

亞光公布第三季財報合併營收47.15億元，營業毛利約8.81億元，營業淨利約3.32億元，業外部分受匯兌損失影響，歸屬本公司業主淨利約1.82億元，單季每股稅後純益（EPS）0.65元，前三季累計EPS為1.79元。

40.POS品牌廠振樺電（8114）下半年O2O線上線下解決方案見到回溫跡象，惟產業物聯研製中心（Embedded Foundry）因新舊產品交替影響，預期營收動能較為疲弱。展望2024年，公司看好新品、新專案出貨放量，業績表現皆將優於今年。市場推估，在雙引擎同步增溫下，振樺電明年獲利將有賺逾一股本實力。（中性看待）

41.科妍（1786）受惠關節腔注射劑、皮下填補劑、防沾黏產品等三大主力產品，滲透率均逐步走高，帶動第三季營收、獲利同創新高，毛利率高達71.6％，EPS以0.81元，交出年增12.5％佳績。累計前三季EPS 2.08元，更已接近去年全年的2.14元。

42.專攻歐美中高階工具機市場的百德（4563）2日通過第三季財報，因成本增，EPS從去年同期0.77元降至0.41元；前三季EPS由去年同期1.93元降為1.64元。百德董事長謝瑞木表示，百德在手訂單10億元、訂單能見度看到明年第一季，明年營收及獲利將追求成長。(中性看待)

43.隆大營建（5519）在出脫桃園建地之後，轉向集中高雄推案，2日發布重訊公告，以每坪72.83萬元，取得中石化位於亞灣特區的2,124坪住宅建地，總價約15.47億元，隆大初步規劃興建大樓住宅300戶，總銷逾60億元。

B.利空因子：

1.銀行不僅出現行員與詐騙集團內神通外鬼，還發生理專將客戶資料提供給黑幫？金管會2日認為這可能是新犯罪態樣，將列為明年金檢新重點。銀行局副局長林志吉坦言已收到星展銀行通報重大偶發事件，會將星展銀對理專行為管理或落實情形納入檢查重點。

2.美國聯準會（Fed）2日如市場預期停止升息，利率「連二凍」，仍保留後續升息可能。中央銀行2日公布第三季理監事會議事錄摘要，亦揭露央行理事憂心國內通膨，有鷹派建議「不排除在下一季即須積極面對可能的通膨」。台灣央行亦未排除後續出招可能。

3.美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨發布最新決策，如預期維持「鷹式暫停」利率連二凍，但政策聲明強調經濟意外強勁，仍對進一步升息敞開大門。主席鮑爾表示目前不考慮降息。（中性看待）

4.國泰世華銀行2日表示，美國聯準會暫停升息，預期利率會維持在高位更久，到2024年下半年才可能出現降息空間，投資人要注意「higher for much longer（長期高利率）」風險，這意味後續經濟復甦力道受限，預估美國第四季經濟成長不如第三季的季增年率4.9％，若經濟活動降溫，加上通膨回落程度更大，估到明年下半年才可能有降息空間。

5.台灣在半導體領域的關鍵地位再度成為焦點。《晶片戰爭》作者、美國塔夫茲大學教授米勒（Chris Miller）在一場論壇上表示，若中國大陸決定封鎖台灣，全球經濟在兩季內恐損失數兆美元（trillions of dollars）。

6.「新債券天王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）1日示警，隨著美國經濟進一步惡化，並在明年跌入衰退，預期利率將隨之下滑。

雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克受訪時預期，美國經濟在明年上半年陷入衰退，相信利率將會下滑。他表示，「倘若經濟走疲，聯準會的降息幅度就不只是50個基點，而是200個基點。」此外，龐大的利息支出可能引發下一次「金融危機」。

7.中國最大的NAND快閃記憶體製造商長江存儲去年底遭到美國政府列入貿易黑名單之後，面臨無法採購美國設備、美方技術人員撤出的窘境。在美國政府嚴厲管制下，傳出長江存儲先前募集的70億美元銀彈已頻臨耗盡，隨著手上現金見底，該公司決定大舉募資。

8.保單創新不能製造糾紛。金管會下令檢討「特定癌症給付」項目，即保單若僅針對少數特定癌症給付保險金，須全面停售改款，已要求各保險公司盤點與討論商品停售時程。金管會2日盤點後，約有七張保單要停售改款，其中已有二張保單已主動停售，另有五張仍在檢討規劃中。

9.信邦10月合併營收罕見出現雙減，單月營收26.04億元寫下2022年6月以來的新低，惟在上半年力爭上游下，累計前10月營收仍得以維持雙位數成長。

10.金管會要求檢討「特定癌症給付」保單，雖最後僅要求只承保特定癌症的保單才要停售改版，影響範圍縮小。但保險業者表示，癌症險銷售行之有年，隨市場變化，保險公司會推出創新、差異化商品，如今被要求停售改款，未來保戶的選擇將越來越少。

11.南電公布第三季財報，第三季毛利率、營益率低於前一季度及去年同期，單季獲利降至10.76億元，季減31.48％、年減80.51％，每股稅後純益1.66元，約當最近12季低點，累計南電今年前三季稅後純益49.73億元，年減65.13％，每股稅後純益7.7元。

12.本周鋼筋的價格混亂，原以為每噸1萬8,100元已是底部，想不到南部鋼筋廠近一步將價格壓低到1萬8,000元，逼得中部鋼筋廠也跟著推出每噸1萬8,300元專案價，吸引共計約13～14萬噸訂單。

不過業者認為國際廢鋼、小鋼胚價格止跌反彈，鋼筋目前價格走在成本邊緣，幾乎無利可圖，估計這樣的低價維持不了太久，價格勢必得要提升。

13.受到產業調整庫存影響，台灣自行車前三季出口量與出口值雙雙下滑！整車與電動輔助自行車（E-bike），前三季出口量均衰退逾2成，業界預期，E-bike今年整體出口量恐將跌破百萬台大關！而自行車主要零件前三季出口金額大幅縮水近300億元台幣、衰退約4成。

14.新唐（4919）2日舉行法說會，總經理楊欣龍指出，第四季能見度偏低，主因客戶拉貨動能有限，加上部分產品有季節性壓力，雖有新產品導入，但相對保守看待第四季表現。

15.達方（8163）公布第三季財報，在認列處分達方蘇州廠房土地之一次性項目後，稅後純益達10.7億元，EPS 3.86元。達方董事長蘇開建表示，展望第四季營運和第三季差異不大。今年綠能景氣收斂、庫存調整可能延續到明年下半年，IT需求逐漸加溫，明年可望恢復成長。（中性看待）

16.封測廠南茂（8150）舉行法說會，該公司第三季稅後純益5.80億元，季減7.6％、年減13.6％，EPS 0.8元。南茂董事長鄭世杰表示，下游持續庫存調整，加上夏季電費、產品組合影響毛利率，使得單季獲利下滑，展望第四季，鄭世杰目前認為，大致和第三季表現持平。

17.立康（6242）因防疫產品退潮，加上第三季國人轉向海外旅遊，第三季營收1.26億元，年減31.94％，波及單季獲利也出現衰退，稅後純益1,905萬元，年減39.78％，單季EPS 0.71元。不過，看好未來的觀光人潮，立康正規畫興建第三座觀光工廠，因應資金需求，擬辦理現金增資500萬股。

18.全球最大家用縫紉機製造廠伸興（1558）因歐美客戶還在去化，第三季營運旺季不旺，本業仍有獲利。伸興表示，全球通膨、升息，致使終端消費者消費力無法提升，歐美客戶還在去化庫存，伸興保守看待第四季營運，明年上半年仍偏保守，期待明年下半年營運可轉好。

19.市場需求疲弱、價格競爭持續，合成橡膠大廠台橡（2103）董事會2日通過第三季財報。前三季稅後純益4.55億元，年減74.6％。每股稅後純益EPS 0.55元。