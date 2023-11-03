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1103群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.經濟數據11/03非農就業人口、失業率、平均時薪，ISM服務業指數11/08消費信貸11/09首次、連續申請失業救濟金人數

2.K2AssetManagement預計10年期公債殖利率將回升至5%，FranklinTempleton認為殖利率的峰值可能在5.25。Citadel稱美國公債市場仍然非常依賴數據，市場的樂觀情緒可能發生變化。Barclays稱FED「非常不可能」停止收緊政策。

3.美國財報(1)APPLE盤後跌3.0％！7巨頭只剩NVIDIA11/21盤後公布財報(2)預期與現實之間的拉鋸，Powell送東風！

4.BOJ微調殖利率曲線控制政策低於市場預期，有利日股！

5.地產股的走勢突顯根本問題難解。

6.美國兩黨18名議員組成的團體呼籲拜登政府限制對RISC-V技術實施出口管制。這些議員們希望要求美國公司在與中國共享RISC-V技術之前需獲得許可。

7.只有美股才能決定台股的方向！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。

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