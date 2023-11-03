2000套華嚴經組成~「華嚴經屋」11月中公開亮相

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一場融合藝術、音樂、兒童教育與人文議題的「華嚴海會」，即將在11月17日至11月26日於台北劍潭青年活動中心登場。展場中一座由2000部《華嚴經》堆疊逾3公尺高的「華嚴經屋」將首次亮相，內部結構高度4公尺，經書以向右旋繞方式搭建，大眾得以右繞佛塔得此光明，進入華嚴經屋猶如受持讀誦二千部華嚴殊勝功德；搭配視覺藝術家陳淑強老師的作品《際會2》，雷射星光圍繞交錯投射於輕盈虛無的棉線之間，熠熠生輝的光束化為銀河。令與會大眾如臨因陀羅網華嚴世界。

「華嚴海會」以《華嚴經》為主題，恭請上傳下塵大和尚主法，引領大眾恭誦大方廣佛華嚴經，回向國靖民祥、法界有情同登彼岸。同時還有「跨界視野大師論壇」、「創世匠心樂高積木創作特展」、「華藏莊嚴禪藝實相微型專展」、「普賢行願音樂響宴」等四大主題活動，引導0-100歲的參與者都可以深入探索《華嚴經》的智慧與慈悲思想。

特別值得一提的是，由主辦單位特別設計並申請專利的「華嚴重重無盡燈」，也將在此次盛大的華嚴海會中呈現。一盞特殊的菩提心燈即將點燃。其形六角，圓融無礙，底部華嚴字母圍繞花影，水中漂浮的蠟燭，有如千燈香水海，目前已開放民眾登記獻供。

寶嚴禪寺誠摯地邀請所有信眾與對佛法有興趣的朋友們，踴躍參與這場盛會，活動現場將提供華嚴經與大眾結緣，歡迎大眾體驗「華嚴經屋」的富貴圓滿，燃千燈盞共證無上菩提，透過智慧與慈悲的交融，讓我們共同感受《華嚴經》所帶來的奇妙體驗。現場更多詳情與報名方式，請前往華嚴海會官方網站 https://ceremony.baoyan.org/

華嚴海會時間：2023年11月17日至11月26日

華嚴海會地點：劍潭青年活動中心經國堂