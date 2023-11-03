《台北股市》即時透明 盤中零股資訊揭露間隔27日起砍半

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【時報記者林資傑台北報導】金管會為提升盤中零股交易市場資訊即時性，宣布自27日起將盤中零股試算行情資訊揭露間隔時間，由現行10秒鐘縮短至5秒鐘，藉由提供投資人更即時及透明的行情資訊，增進投資人買賣決策參考，以精進優化零股交易市場。

金管會為提供小資族多元參與資本市場管道，2020年10月26日開放盤中零股交易，以降低投資人門檻，增進更多投資人於盤中時段交易零股機會。為提升盤中零股市場流動性，自去年12月19日起將盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘。

證期局主秘尚光琪指出，截至2023年9月底，上市零股成交戶數自上線前31.65萬戶增至110.28萬戶、跳增達2.48倍，其中，以30歲以下跳增達3.58倍至30.6萬戶最多、31～40歲跳增2.72倍至28.73萬戶居次，合計占比自44.5％升至53.81％。

而盤中零股上線實施至9月底，上市盤中零股日均值為19.28億元、占比0.64％。在縮短撮合時間至1分鐘後，今年前三季上市盤中零股日均值為23.5億元、占比0.84％，較上線前的2020年前三季2.23億元、占比0.12％均見顯著提升。

尚光琪指出，過去零股僅能在盤後交易，開放盤中交易後因交易門檻下降，且較迅速又較有效率，因而深受年輕小資族喜愛。觀察零股交易族群偏好的類股，主要有台灣50成分股（占62.5％）、中型100成分股（占15.9％），其他則占14.5％。