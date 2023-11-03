《科技》新電信三雄倒數 通訊業者「壓線」推低價吃到飽

【時報記者王逸芯台北報導】台灣即將在本季迎來新電信三雄時代，在極度寡占的市場結構中資費定價成為消費者最關心的事情，就在遠亞併、台台併即將完成合併之際，有通訊業者「壓線」推低價吃到飽，獨家祭出申辦台灣之星419元網路吃到飽不限速，亞太電不限速吃到飽更只要299元，瞄準精打細算滑壘搶當「新遠傳」、「新台灣大」用戶。由於公平會在通過兩大電信合併案均採有附加條件方式，即存續業者(遠傳、台灣大)需確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至114年12月31日，也就是所謂的「合約精神」，故通訊業者此促銷可往吸引一波申辦熱潮。

新電信三雄倒數計時，遠傳(4904)+亞太電(3682)、台灣大(3045)+台灣之星皆進入合併最後階段，預計最快本季就會完成整併，消費者最擔心的莫過於低價吃到飽將正式謝幕，其中，台灣之星在11月已將低價吃到飽不限速399元方案撤下，月租費漲價變599元。最新卻有通訊業者逆市場操作，通訊連鎖地標網通宣布，獨家祭出申辦台灣之星419元網路吃到飽不限速、至11月5日截止，亞太電不限速吃到飽更只要299元、截止日期預定為11月30日。

地標網通指出，當台台併明朗化，引起市場熱烈討論，積極攜碼或新申辦台灣之星門號方案以順利接軌成為「新台灣大」用戶，以划算經濟的價格享合併後的升級通訊品質。舉「吃到飽不限速」為例，台灣之星有月租599元方案，和本次地標網通獨家限定的月租419元方案，不僅月租費每月差180元，月租419資費每月贈送通話費更高達1260元，等於合約期24個月共贈送價值30,240元免費通話。至於將目標鎖定成為「新遠傳」的用戶，地標網通也有獨家方案199網路輕速吃到飽、299網路吃到飽不限速等方案。惟地標網通也強調，需依電信公司政策公告，故優惠隨時可能被喊停。

台灣之星、亞太電在4G、5G電信市場以往多扮演價格的制衡者，以低價吃到飽資費吸引不少用戶申辦，也讓電信三雄在資費價格設計上綁手綁腳有所顧忌，4G低價吃到飽甚至成為市場常態，電信業者叫苦連天，當年499之亂就是經典案例，但隨著進入新電信三雄時代，低價吃到飽方案勢必會走入歷史。只是，由於公平會不論是針對遠亞併或是台台併，在資費部分均有祭出有條件附加，其中一條就是不論是遠傳或是台灣大都須概括承受亞太電或台灣之星既有用戶契約，確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至114年12月31日，也因如此，不少精打細算得消費者搶在正式合併前夕，藉由申辦亞太電、台灣之星資費滑壘搶當「新遠傳」、「新台灣大」用戶。

就通訊也者來說，抓準消費者對資費的敏感度，在已經習慣4G低價吃到飽之消費慣性下，勢必會憂心未來在新電信三雄時代會被迫改變消費習慣，也因此，透過正是整併前推限時低價吃到飽，確實可以吸引消費者，而通訊業也可藉此帶動一波業績傭金收入。