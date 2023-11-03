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《櫃買市場》創為精密上櫃案 審議通過

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心審議通過創為精密(6899)上櫃案。

創為精密公司主要從事電阻式及投射式電容觸控面板等產品之研發、製造與銷售，董事長為趙書華，推薦證券商係凱基證券及群益金鼎證券，申請時資本額3億8560萬5000元；創為精密公司111年合併營業收入為14億1184萬1000元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為2億80萬7000元，每股盈餘為5.15元；112年上半年合併營業收入為5億3464萬4000元，歸屬於母公司業主稅後淨利為8589萬元，每股盈餘為2.22元。

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