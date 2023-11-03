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《電週邊》達方前3季每股盈餘5.17元 Q4穩、明年正向看待

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【時報記者張漢綺台北報導】達方(8163)前3季每股盈餘為5.17元，展望未來，達方董事長蘇開建表示，第4季與第3季持平或略優，下半年會比上半年好，明年隨著IT回溫，以及綠能供應鏈庫存至明年中結束，下半年起客戶新訂單開始出貨，正向看待明年營運，亦希望明年毛利與獲利比今年好。

達方1日舉行線上法說會，NB/PC存貨水位逐漸恢復健康，需求已從谷底攀升，鍵盤產品受惠客戶需求回溫，季營收持續成長，且以電動輔助自行車(eBike)為發展主軸的綠能事業，營收比重維持在4成以上，貢獻正向，達方第3季合併營收為68.4億元，與上季相當，在認列處分達方蘇州廠房土地之一次性項目後，歸屬於母公司稅後淨利為10.7億元，單季每股盈餘為3.86元，累計前3季合併營收為197.3億元，歸屬於母公司稅後淨利為14.4億元，每股盈餘為5.17元。

蘇開建表示，第4季與第3季持平或略優，下半年會比上半年好，明年IT業務可望較今年兩位數成長，雖然綠能供應鏈庫存調整要到明年中，但公司陸續接獲不少品牌廠新品訂單，預計明年下半年開始出貨，2025年將是綠能不錯的一年，可望重回大幅成長，整體來看，正向看待明年營運，亦希望明年毛利與獲利比今年好。

在工廠方面，達方北越廠今年第2季到第3季投產，客戶稽核沒有問題的話，預計第4季陸續出貨，泰國廠今年第4季完成，今年第4季或明年第1季投產，以在地服務為主，但還是要看客戶產能移轉的進度。

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