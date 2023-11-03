《產業》49天再添百萬 今年來台國際客破500萬人次

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【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署2日下午於桃園機場迎接來自泰國曼谷的第500萬名來台旅客Apasiri Khumpibal小姐，距離9月13日為時53天突破400萬人次後，此次僅49天便突破500萬人次，每成長百萬人次時間再度縮短，將加碼提供優惠，朝全年達600萬人次目標邁進。

Apasiri Khumpibal小姐表示此次為第3次來台，5天4夜行程預計到訪大台北、台中彩虹眷村等著名景點，希望能藉此好好感受台灣多元旅遊魅力，隨後參加「遊台灣金福氣—Taiwan the Lucky Land」抽獎活動，也幸運抽中消費金5000元。

觀光署長周永暉表示，今年來台國際旅客人次目標為600萬人次，恢復至疫前2019年5成水準。前10月主要目標市場來台旅客均已超過疫前一半水準，其中又以新南向國家恢復最亮眼，包括越南、泰國、新加坡等均已恢復逾9成。

為衝刺入境旅遊市場，周永暉指出，觀光署針對自由行國際旅客再加碼3億元「遊台灣金福氣」消費金抽獎，以加速吸引自由行旅客來台，全力衝刺達成年度來台人次目標。

觀光署表示，將持續透過參加國際旅展、大型活動、異業合作、辦理講座與推廣會、電視及戶外廣告宣傳、網紅KOL邀訪及數位行銷等，向海外目標市場強力宣傳台灣，並透過跨部會協調配合簡化來台簽證便捷措施，積極推動廣拓國際客源市場旅客來台。