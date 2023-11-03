美股續揚 台股早盤反攻氣盛

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美股延續上攻氣勢，台股3日早盤開高，盤中高點來到16,453點，目前指數暫報16,4475點，上漲48點，權王台積電（2330）股價小幅拉回2元，來到545元，強勢族群包括達方（8163）、建榮（5340）大漲逾9％，扮演吸金指標。

關注美股表現，道瓊工業指數上漲564點，或1.7％，收在33,839點；標普500指數上漲79點，或1.8％，收在4,317點；Nasdaq指數上漲232點，或1.7％，收在13,294點；費半指數上漲77點，或2.3％，收在3,368點。

由於美國勞工部公布最新初領失業金人數21.7萬人、溫和升至2個月來新高，續領人數也連6週上揚；而且，繼昨日聯準會主席對升息透露謹慎（carefully）的看法之後，英國央行也決議再次暫停升息，進一步強化升息周期結束的市場預期，激勵歐美股市與債市集體狂歡、同步上漲，10年美債殖利率降至近3週新低，美股四大指數則全數走高。

統一投顧表示，聯準會最新決議維持利率不變，鴿派聲明使得公債殖利率大幅回落，12月升息機率低，歐美股市大幅反彈，有助市場重拾上漲動能。美國第三季GDP初值成長4.9％，近兩年來最快增速，且台灣景氣燈號轉為黃藍燈，製造業景氣回溫。

整體來看，在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，指數大漲站回月線16390。惟成交量稍嫌不足，上檔壓力季線16,500點，下檔看16,000整數關卡支撐仍強，預期震盪盤堅。操作上擇優選股，可布局IC設計、記憶體、低軌衛星、汽車零組件及電動車、成衣與鞋材等族群。