醫曝「5種包餡食物」超傷腎 鍋貼與水餃都在列

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【中時新聞網 施春美】包餡食物是不少人的最愛，但腎臟科醫師洪永祥提醒，包餡食物常是「傷腎大魔王」，依序上榜的有鍋貼、小籠包、水餃、鮮肉大餛飩湯及胡椒餅，要腎友少吃。營養師李婉萍也曾表示，內餡吃起來紮實的絞肉，熱量及含油量卻超級高，呼籲有膽固醇問題者，尚未康復前都別碰這類食物。

洪永祥醫師在其臉書粉專《洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法》公布導致慢性腎衰竭的5大高熱量包餡食物。他表示，在台灣，慢性腎衰竭造成的原因最常見仍為高血壓、糖尿病、高血脂等代謝症候群破壞腎臟。但高油、高鹽、高糖及高熱量的食物往往是傷腎大魔王。

洪永祥表示，澱粉高熱量、五花肉也高熱量，當澱粉包裹著五花肉，一點油脂都不漏掉，完全吃進肚就超級傷腎，他在門診中常遇到腎友不小心吃進以下「5大包餡食物」，腎功能因此大幅往下掉，警告腎友要少吃：

第5名：胡椒餅1顆約350大卡

第4名：鮮肉大餛飩湯8顆約400大卡

第3名：水餃10顆約500大卡

第2名：小籠包8顆約520大卡

第1名：鍋貼10顆約750大卡

李婉萍曾表示，熱量、含油量最高的包餡食物是鍋貼，因為用油煎的過程更是油上加油；另外美味多汁的小籠包和水餃，內餡油脂也要夠多，一口咬下才會有噴汁的口感，胡椒餅與肉包，小小一顆熱量超越一碗飯，控糖減肥者真要留意。「鮮肉大餛飩湯」油脂也是超高，吃完一碗等於喝下5茶匙的油。