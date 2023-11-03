台灣精品赴全球第2大汽配展 促臺美智慧移動合作

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經濟部國際貿易署和外貿協會共同設立的「台灣精品館」，自10月31日起在全球第二大的2023年「美國汽車售後服務零配件展」（AAPEX） 展出三天。本次攜手12家「台灣精品」獲獎企業，在北美洲最大的汽車專業平臺，展示臺灣智慧移動業者的創新和可信賴性。展出亮點包括智慧駕駛座艙、電動車周邊應用和中高端維修工具等，深化臺美在智慧移動產業的合作。

「台灣精品館」並在展覽次日舉辦發表會，邀請美國汽車專業媒體和業者，由慧友電子、奇美車電、為升電裝、神達數位等企業分享最新產品，展示臺灣業者為加強車輛安全與輔助駕駛所提供的解決方案，預期可加速智慧移動未來的發展。此外，外貿協會做為臺北國際汽車零配件展（TAIPEI AMPA）的主辦方，也於會中推廣臺灣汽車產業的發展趨勢，邀請美國企業明（2024）年來臺觀展，實地了解MIT產業聚落的優勢。

呼應全球淨零碳排的趨勢，「台灣精品」特別展出電動車相關應用，如微星科技「智慧EV充電樁」為家用和商用市場提供車牌辨識、遠端管理和行動支付等功能，以及功得電子推出「EV電路保險絲」，保護電動車和充電設備正常運行。

針對車輛改裝盛行的美洲市場，帝寶工業和至寶光電推出了引人注目的皮卡頭尾車燈；建大工業提供適合各種地形和氣候的「四季輪胎」；智佳電子針對高階車輛推出電動迎賓踏墊和發光地墊；而海峰機械和力偕實業則推出自有品牌的各種氣動工具。

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正表示，臺灣的資通訊實力雄厚，且擁有完整的汽車零配件供應鏈，美國為全球前三大的電動車市場，電動車產業鏈也正進行重組。臺灣和美國今（2023）年達成了《臺美21世紀貿易倡議》，對於勞工、貿易便捷與中小企業合作等凝聚共識，臺灣業者優異的軟硬體整合能力，是美國理念相近、值得信賴的最佳合作夥伴。

臺灣車用電子產值預測到2025年將達到6,000億元，極有潛力成為臺灣下一個兆元產業。同時，在全球推動淨零碳排的趨勢下，包括美國和歐盟等市場正逐步要求淘汰傳統燃油車，汽車產業正在加速智慧化和電動化，樂觀預期2035年全球的電動車年產量將達到1,500萬輛。