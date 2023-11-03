拚商機！貿協組團挺進 美國汽車售後服務零配件展

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美洲最大的汽配專業展-2023年「美國汽車售後服務零件展（Automotive Aftermarket Products Expo，簡稱AAPEX）」，於10月31日至11月2日在美國拉斯維加斯盛大展出！美國為臺灣汽配產業最大出口國（佔56%），為協助我業者搶攻汽配商機，由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的臺灣館，率84家汽車零配件與智慧車輛業者進軍美洲市場。

本屆共有來自47國、超過2,600家企業參展。大會除展示售後市場汽車零配件外，今（2023）年首次設立了「電動車區與維修專區（Joe's Garage）」並舉辦電動車相關講座，如電池診斷、動力總成等主題，成為今年展覽亮點。貿協臺灣館呼應展覽主題，展品橫跨電動車充電設備、維修設備、ADAS及汽車零配件等類別。

目前全球汽配產業仍有庫存壓力，參展業者對於本次展覽買主人潮有相當高的期待。線束大廠健和興，其美國客戶B大廠特別前來觀展，直接面對面敲定新品項採購；台灣中成與已供貨韓系車廠的巴拿馬T商在現場相談甚歡，雙方將進一步確認產品需求和規格；後照鏡製造商邦昌表示，該公司產品品質好、價格競爭力高，過去參加貿協中美洲拓銷團與N商開啟合作契機，這次也特地來展會加碼採購。

儘管汽車走向電動化已是趨勢，但據當地工會與媒體表示，美國的車輛電動化速度因各州殊異，因此如Bosch、Continental等一階仍同步展出燃油車用汽配產品與電動車的全方位維修方案，幫助車廠、維修廠無痛接軌電動車時代。此外美國汽車維修工會積極推動爭取「汽車維修權」，未來車廠需公開維修資訊，AM廠據以研發推出產品，預期法案將可帶動售後市場產品需求。

貿協於本次展前即密集發動美國、墨西哥與中南美洲的買主邀請，在展期間也邀請了墨西哥Alianza Flotillera、美國Aftermarket Intel與Babcox等知名汽車零件雜誌至臺灣館採訪，報導臺灣汽配產業，及館內汽配與維修類的亮點產品，延續展後商機。