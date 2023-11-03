AI 賦能廣告投放　加乘品牌競爭力

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如果有一個 AI 工具可以根據歷史數據自動制定行銷計畫，甚至會在你獲得用戶之前自動預測誰是更有價值的用戶；當遇到客戶時，能自動依據每個人喜歡的文案或圖片製作不同的個人化廣告；甚至根據用戶的猶豫指數即時發送折扣，刺激他們加速轉換，完成結賬。這將大大幫助行銷人員把寶貴的時間節省下來，用於規劃品牌生存所必需的市場或產品策略，發揮事半功倍的效果。

如今，讓 AI 代勞日常營運所必須的廣告文案或圖片產出工作不再只是想像，而是能被靈活運用在真實廣告世界的得力助手，讓我們看看 Appier 是如何讓 AI 賦能廣告投放，讓創意素材跟上季節檔期的變化，並且偵測消費者的偏好以實現更精準的個人化互動。

自動生成動態廣告素材，即時跟進季節檔期變化

數位廣告的世界包羅萬象：定期追蹤素材成效、即時替換疲乏素材、跟上季節檔期準備最新圖片，每每耗費許多行銷人員的時間。利用 Appier 的行銷素材生成指令，行銷人員只需要提供基本的商品圖片，加上目標受眾興趣輪廓，生成式 AI 便可在彈指間產出符合受眾輪廓，且跟上季節檔期的多組廣告素材。甚至能串接中央氣象局的氣溫、UVI 紫外線、降雨機率、空氣品質數據，讓廣告素材跟上季節檔期變化，刺激轉換。

以常用的外送平台 App 為例，Appier 能依照外送平台欲推廣的商家或產品、當下氣溫、受眾興趣（例如喜愛與朋友聚會、偏好宅在家享用美食）等偏好，自動生成最適切的廣告素材，並且即時追蹤成效，讓 AI 模型預測生成更多類似素材，持續優化廣告成效。

整合生成式 AI 技術催生原生廣告文案、助推成效

而為了回應廣告業主的需求，Appier 也宣佈將生成式 AI 技術整合至原生廣告平台，打造 AI 文案魔術師，協助行銷人員快速生成多達 50 組最適的原生廣告標題與敘述，不僅節省文案發想的時間與成本，還串聯預測式 AI 技術，透過演算法精準鎖定既有及潛在的消費族群、有效吸客。目前已支援眾多台灣主流媒體與社群平台。

例如針對即將到來的冬季大促銷檔期，品牌希望可以推廣保濕修護霜，行銷人員只需提供產品特徵、文案與品牌調性標籤、期望帶到的關鍵字、需要迴避的內容，系統就能在彈指間生成 50 組吸睛的原生廣告標題與敘述，並且根據天氣預報與消費者主動分享的位置，自動更換切合時機與場域的個人化訊息，最佳化原生廣告的文案與成效。

AI 熱點分析預測用戶興趣，降低獲客成本

此外，從用戶點擊廣告的位置也能透露這個用戶是否為高價值用戶。 AI 能自動偵測廣告點擊的熱點，藉此判斷不同用戶對廣告的潛在興趣，分辨對品牌更具價值的用戶，有效提升轉換率。

伴隨科技的進步，人們與 AI 工具協作的模式也在轉變中，從小規模測試和成效驗證做起，企業將觀察到科技輔助為生產力和效率帶來的正向循環，更游刃有餘地因應外在市場環境的變化。歡迎上 Appier 官網了解更多資訊。