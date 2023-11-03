反轉訊號浮現！專家：房市將以盤代跌

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五年首見住宅開工低於使照 李同榮：房市反轉訊號浮現

房市反轉訊號浮現，前三季住宅使照核發8.4萬戶，創15年新高，然而第三季住宅開工3.1萬戶為近十季新低，大批交屋潮來臨、建商信心保守，第三季出現了五年來首次開工量低於使照核發量的死亡交叉，吉家網董事長李同榮指出，這是房市反轉的重要訊號，預期明年第一季反市進入反轉局面，房市「以盤代跌」格局機率大增。

李同榮指出，建照核發量與開工量是房市走勢強弱的先行指標，而使照完工核發量是前二、三年房市強弱的後行指標，通常景氣由谷底翻身好轉前建照核發量會大增，緊接著銷售率上升，開工量也隨之上升。而去年第四季以來開工量逐季下滑，今年第三季甚至低於使照量，如果第四季開工量沒有回升向上，明年初將是房市反轉的起點。

一般建商請領建照後須於6個月內申報開工，可展延3個月，若開工量劇減就代表開發商在九個月前就已開始縮手並減少推案。

雖然目前交易量回溫，不過因市場剛需的支撐力強勁，成屋市場在高價區下跌與低價區上漲的環境下，房價第三季暫時處於止漲卻不跌的盤整格局，但第四季可能部分超漲預售區價格會開始鬆動，短期餘屋增多，建商信心大減，對房價的支撐力考驗才正開始。

李同榮表示，房價處於高檔，沒有利多因素助漲房市，近年預售屋銷售率差、餘屋供給增加，恐引發餘屋與新推案多殺多局面，小建商會先開槍降價，除了低總價產品剛需充足，抗跌性強，未來跌幅有限以外，題材性弱且漲高區域面臨價格調降壓力，加上全球戰火不斷、能源危機、兩岸局勢等都充滿不確定性，房地產業的風險控管不得不慎。